天文台：今晚9時20分發一號戒備信號 (20:01)

天文台預料，該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響。

受其相關的外圍雨帶影響，周五本港天氣漸轉不穩定，周末期間間中有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。海有湧浪。

另一熱帶氣旋料下周初入南海

另一方面，預料另一個熱帶氣旋會在今明兩日於菲律賓以東之西北太平洋形成，顯著增強及橫過呂宋海峽一帶，並在下周初進入南海北部，靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。