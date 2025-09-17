明報新聞網
即時港聞

天文台：今晚9時20分發一號戒備信號 (20:01)

【19:45】位於呂宋附近的熱帶氣旋已進入本港800公里範圍，天文台會在今晚（17日）9時20分發出一號戒備信號。

【12:10】位於呂宋的熱帶氣旋會在今日（17日）稍後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號，將會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周四（18日）稍後至周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台預料，該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響。

受其相關的外圍雨帶影響，周五本港天氣漸轉不穩定，周末期間間中有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。海有湧浪。

另一熱帶氣旋料下周初入南海

另一方面，預料另一個熱帶氣旋會在今明兩日於菲律賓以東之西北太平洋形成，顯著增強及橫過呂宋海峽一帶，並在下周初進入南海北部，靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。

