施政報告2025｜政府增部門首長責任制　調查機制分兩級　常設獨立調查小組 (11:22)

李家超又提到，當發現有公務員存在缺失，政府將按兩級制展開調查，若問題屬一般性質，調查由部門首長負責查找不足及改善問題；嚴重問題或涉及廣泛、重複的系統問題或有跡象顯示或涉及部門首長時，調查則由專為責任制設立的調查小組負責，該小組將為常設隊伍。

李家超強調，該小組獨立於政府系統，以確保調查公正獨立，他們可調查任何級別公務員，確保調查全面。相關小組會按《公務員敍用委員會條例》，以附屬法例形式訂立規例，付諸實行。當部門出現問題時須查找不足及釐清責任誰屬，按缺失輕重情況，依照公務員管理制度作相應行政或紀律處理，包括不獲增薪、降級、及革職等。

李家超表示，公務員為數不少，難免有個別部門出現問題，為及時查找原因及改善問題，影響社會對政府的整體信任及對其他公務員造成不公。政府有必要強化部門首長的責任擔當，並帶領其他公務員做好管理人員和運作系統工作，但至今仍未建立有關責任制度。

李家超續稱，政府將更清晰說明司局長及其他公務員的問責角色；其次會推動部門首長建立有效管理團隊與運作系統，「破瓶頸、補短板」，持續改善工作流程、提升部門效能。

李家超又表示，會成立「AI效能提升組」，統籌及指導各政府部門應用人工智能（AI）技術，並研究重組不合時宜的工作流程，推動科技革新。同時，在重視防範安全風險的意識下，推進「AI+」發展，落實AI工作，以及促進AI在各行業的廣泛應用和發展，提升社會效率。