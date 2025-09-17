明報新聞網
即時港聞

施政報告2025｜設北都發展委員會訂專屬法例推優惠政策　擬分階段開發洪水橋　先建零售、會展項目吸人流 (11:34)

特首李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，宣布將加快發展北部都會區，成立由他領導的「北都發展委員會」，制訂北都各發展區的營運模式，並會拆牆鬆綁簡化行政程序，及訂立加快發展北都的專屬法律。

其中北都發展委員會將下設三個工作組，包括：

  • 發展及營運模式設計工作組，由財政司長領導，按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式，包括為不同產業園區度身成立一間或多間園區公司、法定或非法定專門機構，制訂公私營合作模式；研究從「價高者得」招標轉向「產業綁定」的「雙信封制」；並設計不同融資方案，包括股份制、債券、政府注資及「土地參股」等。發展局正就洪水橋約23公頃產業用地進行產業園公司的政策研究，待向「發展及營運模式設計組」匯報後會在今年內公布建議。

  • 大學城籌劃及建設工作組，由政務司長領導，成立調研專班，研究北都大學城發展模式，實地考察不同地方大學，廣納本地、內地和國際知名大學校長或代表等意見；研究把香港優勢學術領域與產業深度結合發展的路徑，以及促進內地和國際領先的大學或研究中心進駐的策略。

  • 規劃及發展工作組，由財政司副司長領導 ，負責由規劃到執行的全流程管理，就統籌整合規劃、工程、土地、交通、環保等作全面部署，促進產業進駐，創造職位和提升生產力。小組特設專案監督辦公室，加強工程審批的統籌和監督，並設時限和分階段通報機制，以加快速度。
     

參考內地「分階段開發」模式

李家超表示，將會簡化行政措施拆牆鬆綁，包括引入快速審批制度，並將參考內地「1.5級開發」概念，以試點形式推行「分階段開發」模式，容許初期先建設和營運零售、娛樂或會議展覽等低密度設施，藉此吸引企業進駐，再落實長遠發展，會率先就洪水橋商業用地施行此模式邀請巿場提交意見。

李家超又說，會以原址換地、「片區開發」等多元開發模式推動市場參與，將靈活批撥土地，若以租約而非地契批出，租期可長於7年；配合不同產業政策，亦會可採用公開招標、限制性招標或直接批地的模式。當局亦以「按實補價」減低北都補地價資金成本，考慮容許發展商按實際開發規模分階段補繳地價。

北都專屬法例方面，將授權政府制訂簡化的法定程序，包括成立法定園區公司，及為園區公司設立專項撥款渠道以注入資金，亦將加快批出建築圖則等。他又說，將會推動大學城建設，採取安全省時省錢的建造方法。李家超亦指出，政府會為北都制訂優惠政策包，以更快、更靈活的方式與產業商討落戶細節，創造更多高收入的優質職位及提升生產力，並引入和培育產業，創造職位和提升生產力。

相關字詞﹕施政報告2025 北部都會區 李家超 編輯推介

