即時港聞

海關檢170盒冒牌「美心流心奶黃月餅」　兩人被捕 (20:29)

海關於8月27日至今日（9月16日）期間共檢獲約170盒懷疑冒牌月餅及超過3700件懷疑冒牌物品，包括服飾、配件、中成藥、香水、化妝品及護膚品，估計市值約100萬元，並拘捕兩人。

海關版權及商標調查科督察何高節指，中秋臨近，海關展開特別行動，打擊售賣冒牌月餅及其他物品。海關早前於屯門內河船碼頭海關驗貨場抽查一個從內地抵港、報稱載有汽車零件的40呎貨櫃，檢獲約96盒懷疑冒牌月餅及約1000件懷疑冒牌物品。根據初步調查顯示，該批懷疑冒牌月餅將會轉口至海外地區，實際目的地有待調查。

另外，海關於市面巡查期間發現有零售店鋪售賣懷疑冒牌月餅，在商標持有人協助下，關員突擊搜查兩間零售店舖，檢獲約74盒懷疑冒牌月餅及約2700件懷疑冒牌物品。據了解，兩間涉案店舖並非連鎖店，正調查兩店有無關連。

行動中，海關共拘捕兩名涉案人士。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。據調查，涉案懷疑冒牌月餅為同一仿冒品牌及批次，包裝上均寫著2025年11月5日到期。關員展示的證物見到，仿冒月餅為「美心流心奶黃月餅」。

何高節指，涉案冒牌月餅的包裝仿真度極高，售價是正貨約8成，一般市民難單憑包裝盒辨別真假，但仍有特徵可以留意。其中，月餅盒下方有防僞二維碼，如用手機掃描二維碼，可以查核真僞。另外，正貨沒有2025年11月5日到期的批次。如細心對比真假兩盒月餅，會發現正貨的成分多一種色素，而假貨盒內卡紙有串錯英文字的情況。

何高節指，中秋節將至，海關會繼續加強巡查和執法，打擊不同售賣冒牌物品活動。冒牌月餅成分不明，有機會危害市民健康，海關會將冒牌月餅交政府化驗所檢驗，確認有無對人體有害的成分。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

