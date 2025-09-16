白俄羅斯男子在港提免遣返聲請被拒　入稟覆核稱不願當兵入侵烏克蘭 (19:35)

申請人BUKA ALIAKSANDR（現年25歲），擬答辯人為酷刑聲請上訴委員會/免遣返聲請呈請辦事處，有利害關係方為入境事務處處長。入稟狀指，申請人為白俄羅斯模特兒，於2022年5月持工作簽證來港，翌月他遺失護照，獲批臨時旅遊簽證至2023年2月為止，並於去年8月提出免遣返聲請。惟由於白俄規定公民的護照只能在當地簽發或續期，申請人無法透過香港領事辦公室取得新護照。

入稟狀續指，若申請人基於良心拒絕參加徵兵，與俄羅斯軍隊一同作戰，而被白俄政府遣返回國，將面臨重大人身傷亡風險，包括迫害、酷刑、不人道待遇甚至死亡。入境處今年2月拒絕其申請，上訴委員會5月維持決定，認為沒有實質證據顯示白俄與俄羅斯聯手對抗烏克蘭、白俄士兵被派往戰場與烏克蘭士兵交戰，以及白俄的服役情況惡劣至此，例如存在嚴重欺凌乃至迫害。

申請人認為上訴委員會以「採櫻桃」方式審視其原居地國家資料，涉程序不當和法律錯誤，強調有公開資料支持其擔憂。申請人指，上訴委員會的決定不合理和不合法，遂提出司法覆核。