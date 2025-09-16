明報新聞網
即時港聞

聾啞女興訟向女保安追討公屋業權　女保安：2015年起為事主父親打掃及煲湯 (18:54)

聾啞人士陳美華在父親離世後，興訟向女保安討回約38%的租置公屋單位業權，女保安今午(16日)出庭作供稱，她自2015年始會到涉案李鄭屋邨單位，替陳父親陳國幫忙打掃清潔及煲湯。女保安又透露，同年3月某日陳父在家中廁所跌倒，陳美華透過WhatsApp向女保安求助，陳美華又稱她要睡覺，不想帶父到醫院。

原告陳美華（現約59歲），被告蕭榮娟為陳國（陳美華父親，終年89歲）的遺囑執行人。

蕭作供時表示，蕭於2014年在涉案李鄭屋邨禮讓樓任職保安員，主要負責入口大堂。2015年始會到涉案單位幫忙打掃清潔及煲湯。當時已知陳父需配帶儀器輔助聽力，而陳父和蕭均不懂手語，蕭主要以書寫方式與原告溝通，緊急時也會以口語溝通。

蕭憶述，2015年3月某日，陳父在家中廁所跌倒，原告以Whatsapp聯絡蕭求助，蕭到場發現陳父仍坐在地上，而原告表示要睡覺，不想帶父到醫院。蕭續說，陳父於2017年6月開始提出讓蕭同住，當時她知悉陳父還有一子，而蕭當時無想過問陳父為可不找其子幫忙，以及向社福機構尋求協助。

蕭又說，陳父在死前欲再立遺囑，委任蕭為遺囑執行人及唯一受益人。蕭透露自己支付了該份新遺囑的律師費，又向律師稱自己是陳父的「世姪女」。蕭在原告方盤問下，同意未有坦白遺囑受益人就是她本人。

另外被告方在原告作供後，向法庭表示事件曾被《東張西望》報道，而《東張》是娛樂性節目，手法煽情，並非新聞，建議法庭只作適當程度的參考，而且節目經剪輯，法庭應以庭上證供為準。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

