即時港聞

情婦勒索案　被告指事主稱與太太沒感情 (18:02)

情婦涉在已婚男友提出分手後，在網上發布含兩人合照的影片並勒索260萬元一案續審。被告今（16日）第二日自辯，稱男事主發現影片後脅迫她簽保密協議、規定她不得對外透露兩人關係，後來事主又指控她違反協議，令她困擾得須到精神科求診。控方盤問下，被告指起初不知事主是否想保密婚外情，因為「他說與太太沒感情」，而且「好多人的太太都不在意（婚外情）」。案件11月6日續審，被告將續接受盤問。

被告李燕林（45歲）否認4項未獲同意下披露個人資料罪、兩項勒索罪，以普通話作供。被告稱，男事主X於2022年5月及6月發現她發布的影片後，要求她簽保密協議，規定她須刪除通訊紀錄及影片，她說「我在他的威脅下不得不簽」。在協議中，X向她支付的「結束關係一次性財政幫助」金額由X決定，最後由150萬減至100萬元，她在6月17日簽協議。

惟同年9月27日，X的私人助理Y發現網上再出現相關影片；被告表明影片並非由她發布。被告發現9月影片中的照片與她6月發布的影片一樣，只是9月的照片上新增轉發及讚好等標誌，她懷疑有人早前下載影片後再於9月上傳。但X發律師信指她違反協議；她說「我覺得很困擾，之後我還有看精神科醫生」。她在本案開審前才知道X於2023年3月再發現網上有影片流傳。被告又稱，她曾收到電話滋擾，有身分不明的人傳訊息指「有人叫我哋同你日日玩」。

控方盤問被告時，問她是否知道X想保密兩人間的婚外情；被告稱X起初沒說過，故不知他是否介意，而她沒想過是要公開或保密。控方再問被告是否覺得婚外情須被保密；被告說「就算有些人有太太，都未必會介意」、「好多人的太太都不在意，他（X）說與太太沒感情」。控方指出，被告明知X不想公開關係，卻把兩人見面時的對話錄音，以當作籌碼；被告不同意。

