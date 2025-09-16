婚宴酒家「星薈」突結業　準新人到場追討不果　集團員工稱遭欠薪 (17:52)

記者今午到星薈所在的尖沙嘴天文臺道8號，惟升降機未能按下星薈21樓樓層，有保安員表示星薈已無營業。已故「舖王」波叔鄧成波家族近年傳財困，本報記者查冊發現，鄧成波兒子鄧耀邦上月已辭任星薈母公司東海飲食集團及港島有限公司董事，由陳惠子接任。

6名受影響準新人今到星薈希望尋找負責人，亦未能抵達相關樓層。他們各自已付5至10萬元訂金，原定今年底及明年初設宴。馮小姐於今年初付10萬元訂金，原定11月底設婚宴，8月獲悉星薈將停止午市，當時獲酒家副經理告知並非結業，9月將重開。C小姐（化名）已付5萬元訂金原定11月底擺酒，惟上月到星薈飲茶時發現未有開門，副經理一度失聯，後來獲副經理告知星薈「99.9%」不會重開。

他們在星薈樓下即場致電東海集團前董事鄧耀邦，惟未有接聽。其後他們以電話聯絡負責婚宴的星薈黃姓副經理，黃稱自己亦遭欠薪，並已轉工，著他們到原屬同一集團的酒家青衣東海薈拉斐特，聯絡集團行政總裁「四哥」李生。

青衣東海薈職員：同被拖糧

6人隨後到青衣東海薈，當時為落場時間，無客人在場。在集團任職3年的廚房職員麥先生表示李生不在，李自上周初至今未有回舖。他即場嘗試聯絡李生不果。麥表示，青衣店共約30名員工全遭欠薪，他亦被拖欠逾一個月薪金及假期共約10萬元，各人已到勞工處申訴。

麥稱，9月初青衣店及沙田店已易手予台灣公司「東家」，員工已簽相同待遇新約。他稱，自己是「騎牛搵馬」，因市道差難找工作，若新約第一個月仍遭欠薪即會離開。

其後4名受影響客人步行至青衣警署報案。C小姐表示，結婚屬人生大事，部分「苦主」宴期逼近，需急於尋找新方案。她指，涉事集團早已傳出財政問題，拖欠薪金及欠租，在不確定能否營運下收訂金且未通知客戶，其後更失聯，批評東主不負責任。