即時港聞

區議員施駿興涉性侵女童　事主否認因政治立場而舉報 (15:52)

身兼立法會議員馬逢國助理的元朗區議員施駿興，17年前在話劇排練結識11歲小學女生，之後涉非禮對方，並在對方13歲時發生性行為，案件今（16日）於區院續審。事主供稱，她見到施駿興參選的帖文，擔心對方以區議員身分入社區，會有更多人受害，所以決定報警。辯方質疑事主報警的真正原因，是反對施的政治立場，事主否認。

事主X（現28歲）第二日作供，她指經歷2008年非禮事件和2011年性交事件，開始減少與被告施駿興（現37歲）交流。直至2016年，她收到被告WhatsApp信息，被告說「覺得自己對你唔住，我喺你人生消失咗，你可能會開心啲」。她覺得被告想再續前緣，無與被告聯絡。

X表示，她與被告的表妹一直互相追蹤Instagram，該表妹2023年發帖宣傳被告參選，勾起她和被告之間的事。她說擔心被告利用區議員身分進入學校和社區，「我覺得佢係危險嘅人，唔想其他人受害」，所以向風雨蘭社工求助，並於2024年4月報警。法官陳廣池問，若被告不參選，她是否不會報警？她說不會，「件事我一直無忘記過」，而自己現階段足夠成熟，能面對事件。

在辯方資深大律師林穎茜盤問下，X承認閱讀被告表妹Ig帖文後，她曾瀏覽被告的Facebook，當中有區選內容。辯方指出，被告Fb顯示其造勢大會有人大政協、同鄉會、中資團體和立會議員等支持，被告亦是元朗青年聯會執委和親中人士，X表示無留意。在盤問下，X透露她持大學學位，現有一名男友。

辯方呈上一系列Fb截圖，X曾於2012年轉發反國教聯署，X的男友則在2019年6月發帖談及反修例，附上「12Jun」和「HK」等主題標籤。辯方指出，X報警旨在反對被告的政治立場，與避免再有人受害無關係，她不同意。辯方問，為何她一直無報警，直至被告參選才報案；她回答報案有迫切性，若被告當選區議員，「社會會賦予佢更多權力，佢可以利用職務做更多事」。

法庭 施駿興 非禮

