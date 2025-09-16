明報新聞網
即時港聞

女銀行家注射Botox針後亡　辯方質疑救護做法不妥 (14:31)

私人銀行副總裁張淑玲2018年在一間醫務診所注射「Botox針」後死亡，涉案九旬主診醫生李宏邦被控一項誤殺罪，案件今（16日）在高院續。協助將事主送院的救護隊目供稱，事主被發現時雙眼凸出，並非正常情况，他曾問在場的被告等人發生何事，惟無人回應。辯方盤問時質疑，以抬床把事主抬上救護車比輪椅運送較理想，救護隊目強調使用輪椅屬其中一個恰當方法。

被告李宏邦（現年93歲）被控於2018年11月12日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲(52歲）。救護隊目莊國棟供稱，11月11日他從救護站控制室得知有一名患者失去意識，遂與同事趕到涉案地點，途中他曾與報案人聯絡，對方告知正為患者施行心肺復甦。他下午5時16分抵達診所，在一名年約70至80歲、自稱為醫生的男子帶領下進入房間，看到事主躺在治療床上、面部朝天，房內另有一男一女，正使用膠囊服復甦器和施行心外壓。

莊續指，事主被發現時雙眼凸出，並非正常，亦不見她身上有脈搏血氧儀；他曾在現場詢問發生何事，但無人回答，其後莊檢查事主情況，她已沒有呼吸和脈搏，曾對她使用自動體外心臟去顫器。莊提到，隊員在事主送院途中曾注射腎上腺素和持續供養，她一度回復心跳。

辯方盤問指，事主被安排坐輪椅上送上救護車，而非用抬床，後者會否較理想做法？莊表示輪椅是恰當運送患者的方式，人員有為她施行心外壓，因此即使坐著，血液也能流通。莊在覆問下補充，事主送上救護車後，已轉換姿勢讓她躺下。

控方另傳召消防部門接線員梁廸琪作供，並播放當日報案電話，梁確認自己在報案人說出涉案地址後仍詢問地址，承認有疏忽，重申掌握資訊後已儘快派遣救護車到場。聆訊明續。

