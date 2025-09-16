明報新聞網
即時港聞

紫荊黨前成員涉以收購為名私吞資金19萬　該黨主席指被告曾稱「你拿我沒辦法」 (14:21)

2020年成立的紫荊黨爆出疑有成員藉收購慈善公司欺詐該黨資金19萬元。時任紫荊黨辦公室副主任李佳斌疑涉案，他否認一項欺詐罪，今（16日）在東區裁判法院受審。該黨主席李山被傳召作供，稱事發時被告建議紫荊黨收購涉案慈善公司，方便日後接受捐贈可豁免繳稅。被告負責收購，該黨支付46萬元完成收購，惟事後發現收購價僅20萬元，更發現被告私下委任其女友為涉案慈善公司的董事。

被告李佳斌（30歲）報稱商人。控方傳召紫荊黨主席李山作供，李需要普通話傳譯。李供稱，被告於2021年入黨後，建議該黨應收購一間《稅務條例》下獲豁免繳稅的慈善公司。該黨同意方案及委托被告收購「共同走過有限公司」，其後支付46萬元，當中40萬元為「殼價」，餘6萬是收購帳面資產。

李續指，該黨在收購後委任成員伍俊飛為「共同走過」的董事。翌年在該黨不知情下，伍的董事職務被解除，取而代之由被告的女友袁甜擔任董事，該黨更聯絡「共同走過」賣方，對方透露收購價僅20萬元。同年10月，該黨開除被告。翌月，李與被告當面對質，被告稱「你拿我沒辦法，你證明不了」，李要求被告還錢，否則對簿公堂。

李又指，被告一度解釋他父親買樓而急需金錢，才騙取款項。雙方第二次見面時，李勸被告回頭是岸，被告起初答允還款，向李提供一份借據。李發現借據寫上被告向李山還款，惟款項與他個人無關，加上借據指每月還款1萬元。李表示「4年才能還清，這肯定非紫荊黨意願」，李當時不肯在借據上簽名，被告再沒有聯絡他。

相關字詞﹕法庭 紫荊黨 欺詐 編輯推介

