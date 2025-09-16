香港無線科技商會指逾六成受訪港企已整合AI　當中八成指投資AI有正回報 (14:10)

WTIA於今年8月透過線上問卷分別訪問包括印度、新加坡及內地在內共150間亞洲智能科技企業的管理層，以及150間本地智能科技企業的管理層，冀解明業界需要及AI使用情況。香港無線科技商會主席李勁華指出，調查顯示62%受訪港企將AI整合在業務中，較去年的47%上升了15個百分點；生成式AI在香港的採用率達73%，較去年的60%顯著上升。

李勁華續指，81%的受訪港企表示已錄得 AI 投資正回報，其中錄得 51%至100%回報的港企佔 25%，錄得超過 100%回報的港企的佔 14%。至於未來的投資力度，李透露，未來12個月計劃投資超過10萬元的受訪港企佔比為57%，較去年上升20個百分點，李認為反映本地對AI投資的信心顯著增強。

另外，李勁華指出，AI人才稀缺是香港乃至亞洲地區的共通問題，分別有46%和40%的企業表示難以招聘具行業專屬AI技能和生成式AI技能的人才；為應對人才缺口，最多受訪企業認為最關注提升既有員工的AI技術與能力，46%的公司認為有必要為現有員工進行再培訓。

團隊規模方面，李指本港有61%的公司AI團隊少於10人，而其他亞洲地區則僅有44%公司的AI團隊規模少於10人。他強調，香港大量企業為少於50人的中小企，小團隊規模是結構性特點。他認為小團隊並非壞現象，因AI本身容許用「更少人做更多嘢」，形容AI團隊規模有更大彈性。

