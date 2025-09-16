明報新聞網
即時港聞

海關破洗黑錢集團拘4人　涉26億元犯罪得益 (13:37)

海關發現洗黑錢集團利用空殼公司，於一年半內清洗約26億元懷疑犯罪得益，早前展開代號「閃光」行動，共拘捕4人，包括2名集團主腦及2名骨幹成員。相信成功瓦解一個洗黑錢集團，4名被捕人現正保釋候查，案件仍在調查中，海關會繼續循被捕人背景、資金來源及流向等方向調查，不排除有更多人被捕。

海關財富調查科調查主任伍思齊表示，涉案兩名骨幹成員屬找換店職員，應對反洗黑錢的法例及規定有認識，對相關罪行的敏感度更加高，他們開設空殼公司及戶口，於短時間內清洗大量懷疑犯罪得益。

海關根據情報，年初鎖定一個犯罪集團，包括兩名分別是53及56歲本地男子相信是集團主腦，報稱是同一間公司的董事。另外兩人分別為一名25歲本地男子一名52歲本地女子，相信屬骨幹成員，他們分別在兩間找換店工作，經深入財富調查，發現兩人透過同一秘書公司，分別開設兩間及一間本地公司，報稱業務包括電子器材、貿易及市場營銷，登記的地址並無相關公司營運，3間公司亦沒有任何貿易報關紀錄，懷疑為無實質業務的空殼公司。

兩名骨幹成員利用3間公司，先後於4間銀行開設約50個戶口，3間公司表面沒有關連，但背後由集團主腦透過銀行戶口，由2023年8月至本年1月期間頻繁大額交易，共牽涉約1800個交易對手、約6000宗交易，合共收取26億元懷疑犯罪得益，最大一宗交易於2024年，涉款約2600萬元。

海關對洗黑錢集團銀行戶口作資金流分析，發現收取資金後，於短時間將資金轉往第三方帳戶，亦發現有分層交易特性，舉例有同一銀行帳戶於兩日內共收取5筆共230萬元款項，於翌日以一筆過形式轉去第三方帳戶，另有部分資金存入帳戶後，會存回原本的帳戶，造成一項掉頭式交易。而涉案的交易對手帳戶，報稱是海鮮或鐘表等，與3間公司業務不相關，加上3間公司的銀行帳戶進行頻繁大額資金交易，遠超出他們的報稅收入，出現不相稱的情況更令交易有可疑。

海關財富調查科經深入調查，於上月尾至本月中，採取行動拘捕4名涉案人，並搜查多個住宅及商業單位，檢獲多部手提電話、電腦、銀行卡、一批公司及銀行文件等。亦隨即凍結被捕人名下折合約250萬元的資產，包括多個銀行存款及物業。

相關字詞﹕海關 洗黑錢

