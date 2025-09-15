明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

盧寵茂：母嬰健康院會將提供賽諾菲疫苗　重申無證據證明孕婦不能接種科興 (17:10)

醫務衛生局長盧寵茂今午（15日）連同多名官員到西灣河普通科門診接種流感及新冠疫苗。對於科興四價滅活疫苗缺乏孕婦臨牀數據，盧寵茂指科興與另一種滅活疫苗臨牀數據「醫學上有分別」，但沒有證據證明孕婦不能接種科興。他指為方便孕婦，會於母嬰健康院提供賽諾菲疫苗，私家診所醫生則可自行決定採購哪款疫苗。

今個年度季節性流感疫苗接種計劃下周四（25日）展開，盧寵茂於今日於西灣河普通科門診接種科興滅活疫苗、以及mRNA新冠疫苗。他表示，疫苗需要有選擇，但應基於醫學實證原因、而非牌子，不同疫苗有不同人適合，其中滅活疫苗一般適合更廣泛使用，而噴鼻式疫苗不適合孕婦、哮喘患者，「市民要明白醫學個原因。」

對於科興疫苗沒有孕婦臨牀數據，盧寵茂指所有疫苗均是安全、有效，滅活疫苗使用有很長歷史，上市前沒有針對臨牀群組進行試驗情况常見，但藥廠會針對上市後數據再提供進一步資料，重申孕婦接種科興疫苗非禁忌症，沒有證據證明不能接種，「佢哋絕對有選擇」。

盧寵茂表示，賽諾菲疫苗列明孕婦是接種人群，承認科興與賽諾菲疫苗於「醫學上有分別」。他指，大部分孕婦母嬰健康院進行產前檢查時接種疫苗，因此會提供賽諾菲三價疫苗，「如果佢真係想打（科興）要同醫生商量，會有醫生提供評估。」

對於私家診所接種安排，盧寵茂指醫生會決定採購哪種疫苗，私人醫生有責任及能力採購，再向病人解釋，強調醫生永遠有專業責任，「我都想問返問題，上年打疫苗會唔會問係邊隻牌子，大家都無問，點解今年要問，大家要相信香港藥物審批註冊非常高質量。」

相關字詞﹕流感 流感疫苗 盧寵茂 編輯推介

上 / 下一篇新聞