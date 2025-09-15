盧寵茂：母嬰健康院會將提供賽諾菲疫苗　重申無證據證明孕婦不能接種科興 (17:10)

今個年度季節性流感疫苗接種計劃下周四（25日）展開，盧寵茂於今日於西灣河普通科門診接種科興滅活疫苗、以及mRNA新冠疫苗。他表示，疫苗需要有選擇，但應基於醫學實證原因、而非牌子，不同疫苗有不同人適合，其中滅活疫苗一般適合更廣泛使用，而噴鼻式疫苗不適合孕婦、哮喘患者，「市民要明白醫學個原因。」

對於科興疫苗沒有孕婦臨牀數據，盧寵茂指所有疫苗均是安全、有效，滅活疫苗使用有很長歷史，上市前沒有針對臨牀群組進行試驗情况常見，但藥廠會針對上市後數據再提供進一步資料，重申孕婦接種科興疫苗非禁忌症，沒有證據證明不能接種，「佢哋絕對有選擇」。

盧寵茂表示，賽諾菲疫苗列明孕婦是接種人群，承認科興與賽諾菲疫苗於「醫學上有分別」。他指，大部分孕婦母嬰健康院進行產前檢查時接種疫苗，因此會提供賽諾菲三價疫苗，「如果佢真係想打（科興）要同醫生商量，會有醫生提供評估。」

對於私家診所接種安排，盧寵茂指醫生會決定採購哪種疫苗，私人醫生有責任及能力採購，再向病人解釋，強調醫生永遠有專業責任，「我都想問返問題，上年打疫苗會唔會問係邊隻牌子，大家都無問，點解今年要問，大家要相信香港藥物審批註冊非常高質量。」