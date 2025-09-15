女銀行家注射Botox針後亡　九旬被告被裁定不宜答辯 (17:00)

被告李宏邦（現年93歲）被控於2018年11月12日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲 (52歲)。辯方上周基於被告的個人情况，申請他不適合答辯，陪審團今早退庭商議，並達成一致裁決。法官郭啟安給予指引，稱陪審團接下來需採用刑事案的舉證標準，判斷被告有否作出涉案行為，而此部分的法律程序並非審訊，屬「特殊聆訊」(special hearing)。

控方開案陳辭指，事發時被告86歲，在港註冊多年，因從事美容業務在某些社交圈中聞名，分別於中環和尖沙嘴開設診所。事主張淑玲為私人銀行副總裁，事發前預約11月11日下午2時45分在診所注射肉毒桿菌針(Botox)，當日她接受療程期間暈倒，被告遂致電同為醫生的兒子李明昇。報案中心在下午約5時接獲李明昇來電，要求召救護車。

救護人員和警方到達後，發現張躺在病床上眼睛張開、面朝天、只穿著胸圍和內褲，沒有駁上任何供氧設備，已沒有脈搏，被告的妻子正為張進行心外壓，李明昇則使用袋瓣罩。此外，診所房間亦有針管、瓶子、注射器等物品。被告在警員查問下表示，過去曾向張提供脫髮治療等，張當日因哮喘問題求醫，遂給了她半片藥和注射了一針，她隨後暈倒，使用腎上腺素亦無濟於事；當被問到為何不立即報警，被告沒有回答。

張被送往伊院急救，途中一度回復脈搏，延至翌日早上不治，醫生指其腦部嚴重受損。被告前後兩度告知醫生，張每隔1至3個月會到診所打Botox，當日張服用了半片思諾思(Stilnox)，並注射了Botox、丙泊酚(Propofol)和利多卡因(Lignocaine）的混合物，其情况在4時左右轉差。張的血液和尿液報告顯示她已窒息了一段時間，另驗出咪達唑侖(Midazolam）和配西丁(Pethidine）。聆訊明續。