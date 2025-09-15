明報新聞網
即時港聞

承建商助理總管偽造值勤紀錄判囚8個月　求情稱因賭博問題而犯案 (16:19)

商廈承建商職員及建築工人等8人涉擅自更改工地人臉辨識登記，替工人「掃臉」偽造值勤紀錄，詐騙工資共逾25萬元。其中前助理總管工早前承認6項欺詐罪，今（15日）於西九龍裁判法院判刑。辯方求情指，被告因賭博問題而愚蠢地犯案。裁判官朱文瀚稱，被告的行為打擊本地勞動市場、嚴重打擊工人士氣，又削弱香港廉潔之都的美譽。朱官判處被告監禁8個月。

被告為鄧宇程（44歲，實力工程有限公司前助理總管工）。法庭早前為他索取背景報告，辯方今指，報告內容顯示，鄧在行內由低做起，現時已離開公司，並已明白控罪嚴重。辯方稱，鄧有賭博問題，「令到佢今次干犯呢個控罪，愚蠢地嘗試去詐騙公司」，但他現已沒再賭博。辯方述鄧的求情信指，鄧有深刻悔意，惟因債台高築而暫無法賠償案中涉及的135,960元，他承諾出獄後會藉做散工來賠償。

朱官指，本案性質嚴重，當中鄧的罪責最重，故以監禁12個月為量刑起點，經認罪扣減後，判處被告監禁8個月。其餘認罪被告陳天翰（43歲，前管工）、5名建築工人趙劍雲（52歲）、蔡勇（56歲）及麥志健（35歲）、工人施國成（47歲）和莊錦雄（58歲）、黎宇橋（前工地行政主任，37歲）於9月30日判刑。

案情稱，實力工程為尖沙嘴一個商廈建築項目的主承建商，工人須透過人臉辨識系統掃描臉部以登記值勤紀錄。

鄧於2022年12月至2023年1月介紹趙等6人到工地任雜工。值勤紀錄顯示，6人分別上班36至43天，實力工程發放工資共逾25萬元。調查發現，鄧向工人表示他們毋須到工地工作，工資被轉交予鄧及陳。

廉署調查顯示，鄧安排陳在黎的協助下，擅自更改該6人在系統的登記紀錄，全部換上陳的容貌，以便掃描臉部偽造值勤紀錄。

