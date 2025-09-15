民主思路改名為「民思政策研究所」　湯家驊：舊名令外界誤會定位礙研究 (16:28)

立法會年底換屆選舉，湯家驊3月時曾稱民主思路有數名成員有意參選。被問到改名與前年區選難獲提名及入閘是否有關、若有成員參選立法會會否幫助，湯家驊指團體由始至終主要工作是研究，強調非「派人參選」，但不會反對成員參選、在政治聯繫提及該機構，而若有成員要求幫忙拉票，他會考慮。就有意參選成員，他指現時無補充資料。

上屆2021年立法會選舉，民主思路與新思維結盟推動參選成員的選舉工程。被問到是否改變方向，湯家驊重申「從未以任何形式派人參選」，而目前也沒收到任何政黨邀請結盟。

至於是否有意避免「民主」二字，湯家驊起初否認並稱不想名字太長，而英文名稱的「PoD」是「Path of Democracy（民主思路）」簡寫。後來在傳媒追問下，他稱名字中「民主」亦曾令外界以為他們有政治傾向，影響對研究中立及可信度的觀感，因此有必要正名。

調查：僅四成受訪者對特區政府表示滿意

該機構亦公布民調結果，調查於6月6日至23日訪問1003名18歲或以上香港居民，發現僅40.3%受訪者對特區政府表示滿意，較去年下半年跌2個百分點，不滿意比例升約4個百分點至45.1%；對立法會不滿則升2個百分點至50.6%。湯家驊認為6月的皇后山邨食水事件影響市民滿意度，但無法藉此估計立法會選舉投票率。