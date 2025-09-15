明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

民主思路改名為「民思政策研究所」　湯家驊：舊名令外界誤會定位礙研究 (16:28)

民主思路召集人、行會成員湯家驊今（15日）宣布，由於「民主思路」名稱令社會不少人對機構的定位及立場有誤解，「好多人以為我們是政黨，影響坊間理解我們工作重心」，今日起「正名」為「民思政策研究所」，以示團體做研究的工作重心，但若有成員參選不會阻止。

立法會年底換屆選舉，湯家驊3月時曾稱民主思路有數名成員有意參選。被問到改名與前年區選難獲提名及入閘是否有關、若有成員參選立法會會否幫助，湯家驊指團體由始至終主要工作是研究，強調非「派人參選」，但不會反對成員參選、在政治聯繫提及該機構，而若有成員要求幫忙拉票，他會考慮。就有意參選成員，他指現時無補充資料。

上屆2021年立法會選舉，民主思路與新思維結盟推動參選成員的選舉工程。被問到是否改變方向，湯家驊重申「從未以任何形式派人參選」，而目前也沒收到任何政黨邀請結盟。

至於是否有意避免「民主」二字，湯家驊起初否認並稱不想名字太長，而英文名稱的「PoD」是「Path of Democracy（民主思路）」簡寫。後來在傳媒追問下，他稱名字中「民主」亦曾令外界以為他們有政治傾向，影響對研究中立及可信度的觀感，因此有必要正名。

調查：僅四成受訪者對特區政府表示滿意

該機構亦公布民調結果，調查於6月6日至23日訪問1003名18歲或以上香港居民，發現僅40.3%受訪者對特區政府表示滿意，較去年下半年跌2個百分點，不滿意比例升約4個百分點至45.1%；對立法會不滿則升2個百分點至50.6%。湯家驊認為6月的皇后山邨食水事件影響市民滿意度，但無法藉此估計立法會選舉投票率。

相關字詞﹕民主思路 民思政策研究所 湯家驊 編輯推介

上 / 下一篇新聞