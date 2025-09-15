父親離世遭遺囑執行人逐出家門　聾啞女兒稱曾合資購單位入稟討業權 (15:56)

涉案原告陳美華（現約59歲），被告蕭榮娟為陳國（陳美華父親，終年89歲）的遺囑執行人。原告由法援處委派大律師代表，開案陳辭指原告於2002年斥資10萬元，由陳國向房委會以26.1萬元購入涉案李鄭屋邨禮讓樓單位，同年陳國立下遺囑，指明單位由原告與原告的舅母以長命契方式共同持有；至2017年11月，陳國改立第二份遺囑，唯一受益人為被告，翌月陳國離世。

原告方表示，原告發現其胞兄陳燿基原來與被告另立秘密協議，由被告支付陳國的殮葬費8萬元，另將10萬元支票交予原告的舅父。雙方協議被告要容許原告在單位同住，直至原告獲派公屋單位，並需支付3500元生活費。若單位在10年內出售，利潤需與原告平分；在期限外出售則向原告支付50萬元。惟原告強調，案中核心議題是2002年買賣經過，原告提供存摺紀錄證明轉帳。

陳美華在事件被傳媒報道後已獲派公屋。由於她是聾啞人士，法庭安排手語翻譯及提供即時字幕。原告供稱，她教育水平為聾校中三程度，原本與父母及胞兄在涉案單位同住。2012年母親離世，3年後被告出入她家及照顧她父親。2017年，被告及父親要求她到屋邨辦事處，被告態度凶惡要她簽文件，她不知情下就範，事後獲悉被迫簽署刪除戶籍申請書。