明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

父親離世遭遺囑執行人逐出家門　聾啞女兒稱曾合資購單位入稟討業權 (15:56)

聾啞女士陳美華在父親離世後，疑遭其父遺囑執行人即大廈女保安逐出家門，露宿在家門外，鄰居發現後通知傳媒報道。事後陳美華入稟興訟，要求向女保安討回單位部分業權。案件今日（15日）在區域法院（借用東區裁判法院）開審，原告案情指陳美華早年與父親合資購入涉案公屋單位，其父親出於她的金錢貢獻而給予等值的業權，惟父親死後另立遺囑將被告列為受益人。

涉案原告陳美華（現約59歲），被告蕭榮娟為陳國（陳美華父親，終年89歲）的遺囑執行人。原告由法援處委派大律師代表，開案陳辭指原告於2002年斥資10萬元，由陳國向房委會以26.1萬元購入涉案李鄭屋邨禮讓樓單位，同年陳國立下遺囑，指明單位由原告與原告的舅母以長命契方式共同持有；至2017年11月，陳國改立第二份遺囑，唯一受益人為被告，翌月陳國離世。

原告方表示，原告發現其胞兄陳燿基原來與被告另立秘密協議，由被告支付陳國的殮葬費8萬元，另將10萬元支票交予原告的舅父。雙方協議被告要容許原告在單位同住，直至原告獲派公屋單位，並需支付3500元生活費。若單位在10年內出售，利潤需與原告平分；在期限外出售則向原告支付50萬元。惟原告強調，案中核心議題是2002年買賣經過，原告提供存摺紀錄證明轉帳。

陳美華在事件被傳媒報道後已獲派公屋。由於她是聾啞人士，法庭安排手語翻譯及提供即時字幕。原告供稱，她教育水平為聾校中三程度，原本與父母及胞兄在涉案單位同住。2012年母親離世，3年後被告出入她家及照顧她父親。2017年，被告及父親要求她到屋邨辦事處，被告態度凶惡要她簽文件，她不知情下就範，事後獲悉被迫簽署刪除戶籍申請書。

相關字詞﹕法庭 公屋 編輯推介

上 / 下一篇新聞