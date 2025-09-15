明報新聞網
即時港聞

運輸署今起推出電子駕駛執照 (15:32)

運輸署今（15日）起推出電子駕駛執照。約250萬名駕照持有人即日起，可免費下載運輸署「電子駕駛執照」應用程式，透過「智方便」或「牌證易」網上電子牌照平台帳戶認證，登入讀取電子駕照，包括正式、學習、暫准和臨時駕照，以及駕駛教師執照。署方指，電子駕照可作為實體駕照以外的另一選擇，以符合攜帶或出示駕照以供執法人員檢查或查閱的法定要求，惟每名駕照持有人只可登記一個電子駕照戶口，而每個戶口同一時間只可綁定一部手機。

電子駕照提供的資料與實體駕照相同，包括持有人姓名、駕照號碼、准駕車輛類別及有效期等，並分別以顏色標示駕照情况。例如藍色為「駕照有效」、黃色為「部分有效」，即個別駕照類別有效，但另有類別已過期、紅色則為「已過期」。運輸署指，電子駕照只可在運輸署「電子駕駛執照」流動應用程式以指定格式展示，當中有多層保安措施防止偽冒，包括身分認證、動態的運輸署標誌、禁用屏幕截圖功能及經加密的限時二維碼。

運輸署發言人續稱，現時發出實體駕照的安排維持不變，駕照持有人可自行選擇；如經網上申請駕照，獲批後可即時經流動應用程式讀取電子駕照，毋須等候郵遞實體駕照。發言人又說，目前大部分牌照和駕駛考試服務均可經網上申請，有約六成申請人經網上申請國際駕駛許可證，而經網上續領正式駕照的申請則約有五成。

