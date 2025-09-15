明報新聞網
即時港聞

情婦涉勒索已婚男　被告自辯稱網上發合照為引起事主注意 (14:42)

情婦涉在已婚男友提出分手後，網上發布兩人合照並向對方勒索260萬元一案續審，案件在上周被裁定表證成立後，女被告今（15日）出庭自辯，稱男事主與她交往後才承認已有家室，但承諾「會照顧她一輩子」，而她亦已愛上男事主，故繼續關係。她聲稱，從沒有要求事主送她保時捷，事主卻突然「像失蹤一樣」拒與她聯絡，她只能於網上發布兩人合照，希望事主看見後會找她。

被告李燕林（45歲）否認4項未獲同意下披露個人資料罪、兩項勒索罪，以普通話作供。被告自辯時先供述其背景，指她有高中學歷，2011年來港定居，6年後經朋友認識男事主X，兩人於2020年再接觸時，X向被告透露他已與女友分手。被告續說，當時她從事美容業，月入約3萬，但X於2020年11月向她表白後，着她放棄工作，並稱每月會給她4萬元生活費​。惟兩人成為情侶約3個月後，X才承認已有家室但與妻子沒感情、「不能離婚，但會照顧我（被告）一輩子」。

被告表示，她當時已愛上X，故同意繼續關係；她亦曾購買一萬元一兩的蟲草來給X享用，想「憑我自己感情去愛他」。她續說，2021年12月她與X商量買車，X稱應先買二手車來讓她練習，她則擔心須頻繁維修，其後X說不想買，她就沒再提起，更從沒要求買保時捷汽車。其後她返回內地，2022年3月回港後，X「突然間像失蹤一樣」封鎖她的聯絡方式，她只好在4月於網上發布由兩人合照剪輯而成、沒文字描述的影片，目的是引起X注意。

同年5月16日X的助理Y要她刪除影片，她照做並於3天後在咖啡室與X見面，X稱不是想分手， 只是因妻子已知道兩人關係，加上他捲入官司，而且生意虧蝕，暫時不能見她，而給她的每月生活費會減至2.5萬元；被告表示，她也沒說過要用X家人及公司的資料來「搞」他。被告後來照常要求X為她交保險費，X回應只能再照顧她一年。被告在庭上強調，她沒有向X索取60萬元，而X在5月底向她提供的7.5萬元則是她3個月的生活費。

