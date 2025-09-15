明報新聞網
即時港聞

元朗區議員施駿興涉非禮及與女童非法性交　事主稱被告曾伸手入其校服模胸 (14:34)

身兼立法會議員馬逢國助理的元朗區議員施駿興，早年在小學話劇排練結識11歲女生，涉嫌非禮對方，並在對方未成年時非法性交。施駿興被控非禮及與16歲以下女童非法性交罪，今（15日）於區域法院受審。事主供稱，被告將手伸入校服內摸胸，她嘗試推開被告，但不敢出言反抗。法官陳廣池問及原因，她稱被告是可以信任的人，心想「會唔會係一個大人正常嘅行為？」

被告施駿興（現37歲）由資深大律師林穎茜代表，控罪中的事主X（現28歲）透過視象系統作供。X稱她於2008年讀小六，在校慶話劇表演認識被告，被告是話劇導師助手。她表示，被告常在排練時觀看她，她當時未知被告全名，稱呼被告為「PC哥哥」。她續指，被告每次排練都會為她買橙汁，「用眼神示意我去攞」，認為被告向她示好；兩人私下用電話和SMS聯絡，形容關係曖昧。

針對2008年11月非禮事件，X稱被告接她放學後，帶她到高山劇場前的椅子聊天。法官問被告是否明目張膽在校門接她放學？X回答不是，被告在校外工地等待她。她續指，兩人討論學業、工作和愛情話題近一小時，她從被告口中得知，對方有一名交往4年的女友。其後被告要求她坐在大腿上，將手伸入她的校服內摸胸，從衣領處伸入她的胸圍，並解開衣扣。

X表示，被告用手指和手掌撫摸她的胸部，「好似揸汽球一樣」，令她感覺痕癢。被告同時吻她的頸和耳朵，令她感不適。她嘗試用肩膊輕輕推開被告，但沒有出聲。她說被告是可以信任的人，感覺「佢（被告）比我大個，所以我要配合佢」。

控方開案陳辭指，X其後於2010年觀看被告劇團的話劇《回憶是美好的》，兩人成為情侶。針對2011年3月性交事件，被告在天水圍寓所脫下X和自己的所有衣物，撫摸她的陰道，並與她性交。

