警方將向全港中小學派新一冊《青少年罪行誌》　主題涵依托咪酯 (12:08)

最新一冊《攻略》將涵蓋依托咪酯、兒童網上性誘識、詐騙及洗黑錢、盜竊，及童黨及校園欺凌5個主題，並在各種罪行加入「拆解迷思」、「社工的話」和「青年的反思」章節。警方自2022年，每年因應青少年罪案趨勢推出《攻略》，而警方數據顯示，前三冊涵蓋的大部分罪行種類，相關青少年被捕人數錄得明顯下跌，但嚴重毒品罪行及非禮等則錄升幅；其中今年首6月有213名青少年因盜竊罪被捕，較去年同期跌約25%。

周一鳴認為，數據反映青少年防罪工作漸見成效，但仍需持續及深耕細作。根據政府資料，今年上半年被呈報吸食依托咪酯人數有327人，較去年同期升2.8倍，超過去年全年總數；其中逾六成為21歲以下年輕人。另外今年上半年錄460宗相關案件，561人被捕，分別較去年同期升13倍和9倍。周說，相信日後依托咪酯的量刑指引推出，更多人理解「吸毒就是吸毒」，並非坊間認為「有型、僅吸食電子煙」的想法。青協副總幹事陳文浩則指，攻略附有實用電話，讓師長明白防罪工作並非「單打獨鬥」，有需要時可向相關輔導團體求助。

早前有港大學生未獲當事人同意下，將多名女性人像照片，透過網上人工智能軟件生成色情照。因應人工智能越趨盛行，被問到如何教育青少年防止誤墮法網，周一鳴指，警方網罪科設有專家小組，成員來自網安及科技界別，有別於昔日有罪案發生才解決的較被動角色，現時更主動預測新型犯罪方向，及蒐集師長與辦學團體意見，冀「拉近與犯罪時間的距離」。