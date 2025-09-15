明報新聞網
即時港聞

消委會︳九成半私營兒童疫苗計劃需全數預繳　徵詢醫生意見部分機構須額外收費 (11:08)

消委會今（15日）發表最新一份《選擇》月刊，稱大部分私營醫療機構提供兒童疫苗接種服務時，均需全數預繳款項，收費介乎3000至1.4萬元。此外，部分機構要求消費者購買服務前，若諮詢醫生意見需額外繳費，即使經醫生證明不適合接種，亦不會全數退款。消費會呼籲，醫療機構應提升資訊透明度，清晰列明不同接種計劃涵蓋的疫苗種類、收費及退款詳情，並容許消費者在付款前可徵詢醫生意見。

消委會今年7至8月比較9間私營醫療機構、共19個非政府資助疫苗計劃的服務收費和資料，主要涵蓋「口服輪狀病毒疫苗」、「乙型流感嗜血桿菌疫苗」及「甲型肝炎疫苗」。調查發現，8間機構共18個計劃均要求消費者在接種前全數預繳款項，只有1間容許按針繳付及設有7日冷靜期，消委會引述機構回覆，預繳費用為應付預訂及存倉成本；此外，有3間機構要求消費者為諮詢醫生意見的服務繳費，其中兩間診金分別為200元及500元。

消費會續指，調查機構中，只有1間容許消費者在購買計劃7天內取消並退款，但仍需支付5%手續費；另有6間機構表示，如醫生證明不適合接種等情况下，可退回差額，惟部分機構仍須扣除診症費150至350元，或收取3.5%至5%手續費；其餘則容許消費者將疫苗計劃轉讓他人或用於機構其他計劃。

消委會：有機構疫苗資訊欠清晰

消委會又提到，有機構提供的疫苗資訊有欠清晰，易令消費者混淆。其中1間機構為部分疫苗種類以不同顏色標示，卻沒有註明相關含意，經消委會職員以消費者身分查詢後，才得悉該類疫苗並不包括於套餐內，需額外收費。

消委會表示，疫苗計劃內的平均每針收費一般較以單針計算便宜，惟消費者往往需一次過全數預繳，才能享有折扣優惠，若消費者移民或子女健康狀况出現變化，甚或機構突然結業，預繳費用或令消費者蒙受損失。消委會建議，相關機構在付款安排上應給予更大彈性，同時增加資訊透明度，以保障消費者權益；同時，消費者應者在付款或簽署合約前，清楚了解當中條款及細節，並自行諮詢兒科醫生或家庭醫生的意見，選擇最合適的疫苗計劃，免卻之後的退款程序和避免爭拗。

相關字詞﹕消委會 疫苗 編輯推介

