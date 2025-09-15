消委會︳今年首8個月接548宗涉藥房投訴　有商戶混淆「両變錢」計價單位推銷藥材 (11:14)

其中一宗個案中，來自新加坡的投訴人一家獲藥妝店不斷推銷藥材，店員提出「買80送5」的優惠，量秤上顯示重量為0.85；投訴人稱店員無提及計價單位，又聲稱見標價為每「両」380元，估計整筆交易約300元，遂同意購買。店員在未有清楚說明計價單位及總價下，已將藥材研磨成粉，要求投訴人支付30,400元。投訴人即場提出疑問，店員才解釋計價單位為「錢」。事主事後向海關投訴，並向消委會求助，經多番調停後獲全額退款。

另一宗個案涉及「影射貨品」。投訴人來自內地，欲購買安宮牛黃丸，獲藥房店員推介一盒「北京安宮牛黃丸」。投訴人認為產品的包裝外觀設計，與其原本心儀的品牌包裝類似，遂付款約2,640元購入3盒，惟返回內地後才發現產品的生產商名稱，與其原屬意品牌的相差一個字，懷疑屬假冒或影射貨。藥房沒有回應該藥品是否影射其他品牌，但願意安排全額退款。

消委會說，若消費者有心儀品牌或貨品，應清晰告知商戶，並可參考該品牌是否設有防偽特徵，仔細比對貨品真偽；如購買藥材或蔘茸海味時，則應先確認計價單位及價格，交易完成後，亦宜即時檢查收據，確認所購貨品名稱、數量及價格是否正確。