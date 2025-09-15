明報新聞網
即時港聞

消委會︳九成泥狀清潔面膜檢出至少1種重金屬　兩款含量超內地及美國標準 (10:26)

消委會測試30款泥狀清潔面膜樣本，發現逾九成樣本檢出至少1種重金屬，當中「AROMATICA」樣本檢出砷及鉛的含量，分別為3.1mg/kg及14mg/kg，均超出內地及美國的標準上限；「APIVITA」的砷含量為亦超標，達7.1mg/kg。消委會已將結果轉交海關跟進。海關稱已作研究及跟進，若發現貨品違反《消費品安全條例》會採適當執法行動。

目前內地及美國對砷含量上限的要求，分別為分別為2mg/kg及3mg/kg；對鉛含量的上限要求的均為10mg/kg。「AROMATICA」廠商回應說，該產品於2024年生產並已停產，又指所檢出的重金屬含量符合韓國相關標準要求，亦經嚴格測試，符合有關國際標準；「APIVITA」代理商則稱，產品未有使用重金屬物質作為原材料，亦有定期為產品進行重金屬測試，又指歐盟《化妝品條例》允許技術上無可避免、非刻意添加的微量金屬雜質。

消委會說，雖然皮膚因短暫接觸重金屬而引發健康問題的風險不高，但若長期使用或接觸高濃度重金屬，或有傷口、發炎等情况，則有機會增加身體攝入重金屬及持續累積的風險，提醒消費者小心留意。

四成樣本檢出香料致敏物質

香料測試方面，消委會發現有四成樣本（12款）檢出1至5種香料致敏物質，以「Charlotte Tilbury」樣本檢出5種最多。消委會說，一般而言，產品中香料致敏物質種類愈多，致敏風險有機會相應增加，曾患濕疹或屬敏感肌膚人士，應避免使用含大量致敏物質的產品。 另外，有2款樣本檢出防腐劑，檢出量符合內地及歐盟的相關要求。

消委會亦表示，有3款樣本未有以中文或英文標示詳細成分列表，令患濕疹或曾對香料、防腐劑過敏的人士難以避開相關成產品；1款樣本無標示有效期限或開封後使用期；有3款未有在包裝上標示相關警告字句，消委會認為廠商應積極改善產品標籤。

