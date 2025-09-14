全運會統籌辦舉行義工誓師典禮　逾1.6萬人獲正式委任為義工　 (18:33)

典禮今午在伊利沙伯體育館舉行，近1800名義工代表在主禮嘉賓見證下宣讀誓詞，承諾堅守服務崗位，並獲授予旗幟。巴黎奥運女子個人重劍金牌得主江旻憓、前香港運動員梁國成亦被正式委任為義工大使。殘特奧會大眾項目輪椅舞蹈比賽混合拉丁舞三項和五項的金牌得主余俊延和蔡芷欣在典禮上表演，擊劍運動員蔡俊彥亦在場獻唱。

文體旅局長羅淑佩致辭時表示，義工團隊有超過1000名15至17歲的青年，超過1.5萬名成人義工來自不同年齡層和背景，最年長的一位義工則已年過80歲。她感謝香港賽馬會提供贊助支持賽事的籌辦，包括義工培訓、開發信息管理系統、津貼、膳食及制服等；而義務工作發展局和香港志願者協會則策劃和推展整個義工計劃，包括義工的招募和培訓。

蔡俊彥：全運會以團體賽金牌為目標

今屆全運會擊劍項目將在啟德體藝館舉行，「世一」劍擊運動員蔡俊彥表示，今屆全運會以團體賽金牌為目標，個人賽則「每日都唔同，今日想攞金牌，有時嗰日比較疲累，目標8強先」。他提到，今年很多比賽奪獎時，都想立即與家人及朋友分享喜悅，而今屆全運會賽事在港舉行，對家人及朋友可到現場支持感開心，觀眾亦終於不受時差影響，可以現場觀賽，希望用好成績報答大家，又笑言比賽當日「可以唔使淨係嗌我個名，嗌吓其他對手嘅名，干擾佢哋，不過適可而止」。