上水天平邨天明樓仍停電 有236戶受影響 管理公司預計3日內完成維修 (22:58)

上水天平邨天明樓昨日（13日）下午起出現供電設備故障，部分樓層的單位現時仍然停電。該廈管理公司昨貼出通告，稱將協調承辦商盡快完成搶修，初步預計3日內可完成工程恢復供電。

據管理公司的通告，天明樓B座6至8樓、11樓、13至15樓、18至20樓的單位未能恢復電力供應，其餘樓層、大廈公眾地方、升降機及水務等設備昨晚已恢復供電運作正常。

關愛隊於大廈外設臨時支援站，聯和墟社區會堂亦開放予有需要居民入住。附近的香港宣教會恩霖社區服務中心亦提供臨時休息空間、飲用水及手機充電等協助。

中電發言人表示，事故影響部分該座及附近約473名客戶電力供應，當中包括一所老人院舍及一所學校。中電昨派員到場檢查，確認中電設備及供電正常，並與受影響的安老院舍密切聯繫，提供流動照明設備及臨時電池。