即時港聞

上水天平邨天明樓仍停電 有236戶受影響 管理公司預計3日內完成維修 (22:58)

【22﹕55更新】上水天平邨天明樓昨日（13日）下午起出現供電設備故障，部分樓層的單位現時仍然停電。民政事務總署於今晚（14日）在社交平台Facebook發帖文指，部分大廈設施仍待復修，天明樓B座共10層仍未恢復電力供應，涉及236戶，房屋署及機電工程署人員亦已緊急到場提供技術支援。署方又指，北區民政處已隨即啟動地區緊急事故協調中心，並開放聯和墟社區會堂作臨時庇護中心，以及為個別有需要的家庭安排臨時入住打鼓嶺博愛昇平村過渡房屋單位，將繼續調動社區資源及與政府部門協作。

上水天平邨天明樓昨日（13日）下午起出現供電設備故障，部分樓層的單位現時仍然停電。該廈管理公司昨貼出通告，稱將協調承辦商盡快完成搶修，初步預計3日內可完成工程恢復供電。

據管理公司的通告，天明樓B座6至8樓、11樓、13至15樓、18至20樓的單位未能恢復電力供應，其餘樓層、大廈公眾地方、升降機及水務等設備昨晚已恢復供電運作正常。

關愛隊於大廈外設臨時支援站，聯和墟社區會堂亦開放予有需要居民入住。附近的香港宣教會恩霖社區服務中心亦提供臨時休息空間、飲用水及手機充電等協助。

中電發言人表示，事故影響部分該座及附近約473名客戶電力供應，當中包括一所老人院舍及一所學校。中電昨派員到場檢查，確認中電設備及供電正常，並與受影響的安老院舍密切聯繫，提供流動照明設備及臨時電池。

