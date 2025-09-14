明報新聞網
即時港聞

團體調查指食環外判清潔工帶病上班屬常態　逾七成半有痛症或勞損　近八成忍痛工作 (16:24)

關注草根生活聯盟今日發表基層清潔工作勞損與制度保障經驗調查報告，調查結果指出，逾七成半受訪工友表示曾於工作期間出現痛症或勞損情况；當身體出現痛症或勞損，近八成工友選擇忍痛工作。關草聯指帶病上班已成清潔工日常常態，建議檢討現行病假制度，取消至少連續四日病假，才可領取疾病津貼門檻，以確保任何病假日數均獲得合理有薪保障，避免工友帶病返工。

關草聯今年8月4日至12日到食環外判清潔工的工作地點進行問卷調查，共收集254份問卷，有效問卷為240份。受訪者中，逾半年資4年或以上，逾七成半人每日工作5至9小時，逾九成人每月工作至少24日。

調查結果顯示，逾七成半受訪工友表示曾於工作期間出現痛症或勞損情况，最多工友膝蓋和肩膀出現痛症或勞損。若1分為微小痛楚，5分為極度痛楚，有近七成工友認為其痛症痛楚程度達3分或以上。另有五成半工友稱其痛症或勞損情况持續逾一年，有四分之一更表示已持續逾五年。當身體出現痛症或勞損，近八成工友選擇忍痛工作。

關草聯指，帶病上班已成清潔工日常常態，即使遇上與痛症無關的突發疾病，如中暑、發燒、肚瀉，近六成半工友表示會照常上班；請假者中也只有約一成受訪者能獲有薪病假。

針對病假情况，調查指出近六成近一年曾經歷身體不適仍照常上班者，主要是考慮請病假會扣錢，其次擔心管理層不批准、影響日後工作機會等。

關草聯建議，當局檢討現行病假制度，取消至少連續四日病假，才可領取疾病津貼門檻，以確保任何病假日數均獲得合理有薪保障，避免工友帶病返工；並建議將到診證明書納入申請病假的證明，保障工友復康和治療連續性。

關草聯也提出，由於目前食環外判清潔工作多以2至3年合約受聘，每逢承辦商轉換，工友年資會「清零」，在轉約初期無法享有有薪病假及勞工假，多年累積的病假及年假權益也需重新計算，促政府設年資承繼制度，在合約條款中明確規定工友的年資與福利不可因承辦商轉換而被重新計算。

此外，關草聯建議食環署為清潔工提供系統化職安健培訓，包括預防勞損、正確搬運和清潔姿勢等；政府在檢視職業病病症清單時，也應考慮行業變化及社會需求，納入更多重複性勞損及相關病症。

