明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

發展局將要求新開展工務工程應用「建築機械人」　助減風險及提升效率 (15:40)

發展局長甯漢豪今（14日）發表網誌，表示將積極推動在工務工程項目應用「建築機械人」推動高效建築機械人，以節省工程需時、提高施工質素及確保工地安全，其中渠務署於元朗的工程使用燒焊機械人及遙控天秤系統；建築署則引入爬壁機器人作高空檢測。甯漢豪說，發展局會參考工務部門試行和應用建築機械人的經驗，持續收集和分析數據，並陸續推出政策，要求新開展的工務工程項目應用建築機械人。

渠務署元朗防洪壩及明渠改善計劃、元朗淨水設施第一階段工程應用燒焊機械人及遙控天秤系統。渠務署工程師李澤祖表示，傳統手工焊接需大量人力和時間，質素受工人技術水平影響，亦為工人帶來安全風險；使用燒焊機器人則只須輸入參數，提升效率。燒焊工人曾先生表示，以往燒「樁頭板」時，須長時間躺着舉高雙手以抬頭，導致頭及肩膀容易繃緊，即使穿著防護服亦擔心被燒焊的火花濺到；改用燒焊機械人後工作環境改善，生產力亦升約2倍。

至於建築署引入的爬壁機器人，署方總物業事務經理劉卓傑說，爬壁機器人配備穩定的負壓吸附系統，可直接跨越約1至2厘米高的障礙物，亦可攀爬超過170米高的大樓，並搭載各種樓宇檢測設備。他續說，爬壁機器人能彌補無人機受禁飛區及受地理環境限制等的不足，讓人員近距離觀察外牆，將準備過程由兩星期縮短至最快兩至三日。

鑽孔機械人助土拓署隧道施工及檢測　減工程時間與成本

另外，土拓署於「T2主幹路及茶果嶺隧道」工程中使用鑽孔機械人施工。土拓署工程師馬浩斌表示，過往建造隧道通風管道樑托前，工人須在高空工作台上不停鑿開混凝土表面、定位、鑽孔及安裝繫穩螺絲，過程繁瑣並有潛在健康風險。他續稱，自動鑽孔機械人能以激光掃描技術定位鑽孔位置，並準確鑽孔及裝上繫穩螺絲，亦能同時吸走過程中產生的粉塵，以保障工人健康及安全，亦減少程序需時和人力成本。

相關字詞﹕發展局 建築署 渠務署 土拓署 甯漢豪 編輯推介

上 / 下一篇新聞