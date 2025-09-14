發展局將要求新開展工務工程應用「建築機械人」　助減風險及提升效率 (15:40)

渠務署元朗防洪壩及明渠改善計劃、元朗淨水設施第一階段工程應用燒焊機械人及遙控天秤系統。渠務署工程師李澤祖表示，傳統手工焊接需大量人力和時間，質素受工人技術水平影響，亦為工人帶來安全風險；使用燒焊機器人則只須輸入參數，提升效率。燒焊工人曾先生表示，以往燒「樁頭板」時，須長時間躺着舉高雙手以抬頭，導致頭及肩膀容易繃緊，即使穿著防護服亦擔心被燒焊的火花濺到；改用燒焊機械人後工作環境改善，生產力亦升約2倍。

至於建築署引入的爬壁機器人，署方總物業事務經理劉卓傑說，爬壁機器人配備穩定的負壓吸附系統，可直接跨越約1至2厘米高的障礙物，亦可攀爬超過170米高的大樓，並搭載各種樓宇檢測設備。他續說，爬壁機器人能彌補無人機受禁飛區及受地理環境限制等的不足，讓人員近距離觀察外牆，將準備過程由兩星期縮短至最快兩至三日。

鑽孔機械人助土拓署隧道施工及檢測 減工程時間與成本

另外，土拓署於「T2主幹路及茶果嶺隧道」工程中使用鑽孔機械人施工。土拓署工程師馬浩斌表示，過往建造隧道通風管道樑托前，工人須在高空工作台上不停鑿開混凝土表面、定位、鑽孔及安裝繫穩螺絲，過程繁瑣並有潛在健康風險。他續稱，自動鑽孔機械人能以激光掃描技術定位鑽孔位置，並準確鑽孔及裝上繫穩螺絲，亦能同時吸走過程中產生的粉塵，以保障工人健康及安全，亦減少程序需時和人力成本。