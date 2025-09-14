陳美寶：不宜訂明網約車平台不同時段提供車輛數量下限 (13:30)

陳美寶於無綫節目《講清講楚》表示，正考慮如何將平台運作、服務表現等納入規管，指出運輸署長作為監管者，發牌時會要求平台提供合適及滿意表現。她提到，其中會考慮由平台提交，列出營運宗旨、方向及模式的詳細建議書。她又表示，不會以競投的形式分配網約車相關牌照，以免令牌照淪為炒賣工具。

被問到若市民經網約車平台召車需時較長，但平台聲稱屬按照「計劃」營運，當局又如何處理，陳美寶說，要考慮平台提供的數據評估其表現，又相信網約車平台之間有競爭，加上市民亦可選擇的士，如果平台表現持續不能達標，用家會選擇離開。

至於網約車如果出現濫收車資、繞路等情况，陳美寶表示，會於牌照條款及附屬法例訂明，若不符合服務表現，當局會有權停止或吊銷其牌照，並因應違規事項的嚴重性，設罰款及不同措施， 強調政府就此有把關。她又指出，透過平台召車可記錄用家需付車資及路線，若司機沒有跟從，平台亦會有紀錄可供抽查；而網約車平台須設投訴機制，供用家回饋意見，並適時處理事件。

陳美寶表示，主體法例會列明違規的罰則和對服務的要求，不過她亦強調，政策落地時不應太嚴苛或「太硬性」，否則或窒礙市場自由發展，重申政府已保留適當權力，有需要時可透過附屬法例或牌照條款，加入相應要求。