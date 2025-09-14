陳茂波：全球推動可持續發展目標資金缺口龐大　香港可構建「影響力投資」生態圈 (12:01)

陳茂波於網誌表示，現時極端天氣愈趨頻繁，綠色轉型和可持續發展的重要性不言而喻，除了是為未來美好生活的努力，也是龐大的商機，相信前沿科技落地應用，將孕育出更多新興與未來的產業群。他提到，「影響力投資」近年愈受全球重視，香港可構建「影響力投資」生態圈，促進不同持份者的協作，並把它們和具社會效益的項目連結起來，發揮更大的效益和影響力。

他續說，科學園和數碼港培育的本地初創、香港引進的歐美初創等，擁有前沿技術、創科產品和解決方案，在綠色轉型、衛生、金融服務或教育等不同領域，有助推動區域甚至全球邁向更公平和可持續的發展，也為投資者帶來具潛力的投資項目。

另外，第二屆「香港綠色周」上星期舉行，共有超過14,500人次參與。陳茂波稱，其中一個重點活動，是為主辦機構相隔6年後再次在港舉行的亞洲公益創投網絡（AVPN）全球大會2025，場內氣氛熱鬧，反映香港作為國際金融中心、亞洲區內領先的綠色和可持續金融樞紐，在「影響力投資」範疇上的地位。