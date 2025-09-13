明報新聞網
即時港聞

據報政府擬調升八大非本地生佔比　劉智鵬：增至五成仍可應付、問題不大 (23:33)

8間資助大學的非本地生佔比上限，上個學年起由兩成倍增至四成，政府下周三（17日）公布《施政報告》，據報政府擬再調升相關比例。本身是嶺大校長特別顧問（公共事務）的選委界立法會議員劉智鵬向本報表示，他說，要增加大學的「體量」，建議政府進一步放寬非本地生上限至五成，認為由佔四成增至五成問題不大。

劉預計，增加非本地生限額至五成，八大平均取錄多約百多名至數百名學生，認為各大學有容量應付。有意見關注增收非本地生需增加學生宿位，劉智鵬認為，若期望教資會院校在公共資源支持下興建足夠宿位予所有學生「屬不切實際」，本科學生一直不一定能夠全數入住宿舍，而本地生可選擇留在家中居住，未見是很大的社會問題。

他說，現時除了由政府投入資源增建宿位，市場上亦有一些單位面向大學生需要，舉例以往他大學時期未必能申請入住大學舍堂，就轉而與多名學生自行租住大學附近俗稱「mini hall」的單位。他認為憂宿位不足「有少少是社會炒出來（的問題）」。

至於現時非本地生不少來自內地，劉說，「我不知道在這個地球上有沒有一個研究在大學裏，不同國藉學生比例如何才最有利教與學，我估計是沒有的」，指主流的留學強國例如是「英美澳紐加」，其留學生不少亦是來自中國或亞洲。他認為，是否取錄主要考慮學生的學習能力，而內地學生學習能力「顯然」較高。

本身是中文大學工程學院副院長（外務）的立法會議員黃錦輝回覆本報稱，據他了解，政府有意將相關比例增至五成。黃認為這是「好事」，但需多方面配合，包括宿舍供應量、更有系統做好申請人的資格審批等，而新增生源亦應多元，不應只局限於內地學生，希望可以更加國際化。

相關字詞﹕非本地生 八大 劉智鵬 資助大學

