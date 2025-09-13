據報政府擬調升八大非本地生佔比　劉智鵬：增至五成仍可應付、問題不大 (23:33)

劉預計，增加非本地生限額至五成，八大平均取錄多約百多名至數百名學生，認為各大學有容量應付。有意見關注增收非本地生需增加學生宿位，劉智鵬認為，若期望教資會院校在公共資源支持下興建足夠宿位予所有學生「屬不切實際」，本科學生一直不一定能夠全數入住宿舍，而本地生可選擇留在家中居住，未見是很大的社會問題。

他說，現時除了由政府投入資源增建宿位，市場上亦有一些單位面向大學生需要，舉例以往他大學時期未必能申請入住大學舍堂，就轉而與多名學生自行租住大學附近俗稱「mini hall」的單位。他認為憂宿位不足「有少少是社會炒出來（的問題）」。

至於現時非本地生不少來自內地，劉說，「我不知道在這個地球上有沒有一個研究在大學裏，不同國藉學生比例如何才最有利教與學，我估計是沒有的」，指主流的留學強國例如是「英美澳紐加」，其留學生不少亦是來自中國或亞洲。他認為，是否取錄主要考慮學生的學習能力，而內地學生學習能力「顯然」較高。

本身是中文大學工程學院副院長（外務）的立法會議員黃錦輝回覆本報稱，據他了解，政府有意將相關比例增至五成。黃認為這是「好事」，但需多方面配合，包括宿舍供應量、更有系統做好申請人的資格審批等，而新增生源亦應多元，不應只局限於內地學生，希望可以更加國際化。