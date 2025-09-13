明報新聞網
即時港聞

涉用盜取得來的信用卡購物再轉售圖利　6人被捕 (17:16)

警方拘捕6人，涉嫌用盜取得來的信用卡購物，再轉售圖利，涉及15張信用卡。6名被捕人涉嫌盜竊、欺詐、處理贓物罪名被捕，其中一人被捕時，身上有懷疑依托咪詣毒品，他另涉藏毒罪被捕。

沙田警區重案組第一隊偵緝督察江杏宜指，近日警方進行代號「映目」的打擊詐騙及搵快錢行動。行動中，警方搗破一個集團，過去3日共拘捕5男1女，包括5名本地人及1名持雙程證人士。被捕人年齡介乎15歲至44歲，部分人有三合會背景，涉及15宗盜竊、欺詐、處理贓物及藏毒罪被捕。

自今年7月起，沙田警區刑事部發現有犯罪集團涉嫌用盜竊得來的信用卡，在沙田區一個大型商場內購物，再將贓物轉售圖利。警方翻查閉路電視片段鎖定疑犯身份。

至本月11日晚，警方於銅鑼灣一個商場拘捕涉案其中3人，當時他們正準備重施故技，用盜竊得來的信用卡購物。警方於其中一人身上檢獲一張懷疑盜竊得來的信用卡及少量依托咪詣。3人涉嫌盜竊、欺詐、處理贓物以及管有危險藥物罪名被捕。

另外，警方於他們身上檢獲共逾9000元港幣現金。

警方其後繼續採取拘捕行動，一連3日再拘捕多2男1女，涉嫌欺詐。6名被捕人涉及共14宗案件，全部發生於本年7月至8月，其中13宗案件發生於沙田區，1宗案件發生於深水埗區，涉及合共15張信用卡。全部人目前被扣查，警方正調查他們用什麽手法盜取涉案信用卡。

