香港總商會不建議派消費券　倡政府為零售餐飲業提供租金補貼 (14:48)

陳瑞娟今（13日）於有線新聞節目《有理有得傾》表示，消費券並非提升消費意欲的長遠方法，政府要推動經濟須尋找問題根源，提出更長遠的措施。例如增加國際活動或幫助商戶消費轉型，令旅客來港不只是打卡、追景點。她又說，政府於2021至23年間派發3次消費券，涉及金額逾千億，認為目前政府財政狀况不適宜再推行有關措施。

陳瑞娟續稱，零售業界需為顧客創造更多消費體驗，建議政府或領展等企業為特定行業推出租金折扣，令商戶資金流動能「鬆動一點」，更有空間發揮創意在生意當中。

被問到政府如何鼓勵總部經濟發展，陳瑞娟則建議，政府可讓符合條件的企業享稅率減半優惠，條件可包括聘用一定人數或需達一定支出門檻等。她又說，政府可優先給過去遷離香港的企業回流，加強本地行業，如航運業實力。

早前香港總商會計劃今年內訪美，但未能成事，陳瑞娟指，雖商會目前仍未赴美，但部分美國機構今年有訪港，強調訪美關鍵在於是否能推動雙方的經濟交流。商會正留意關稅政策發展，再判斷訪美的最好時機。

