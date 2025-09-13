劉宇隆：流感爆發期剛開始難評估頂點　新採購科興以確保疫苗供應穩定 (10:59)

劉宇隆今（13日）於商台《政經星期六》表示，自新冠疫情後，世界衛生組織提倡各地方應向多間藥廠採購疫苗，以確保疫苗供應穩定，香港是中國的一部分，採購國家生產疫苗亦是符合此大方向。他又說，現時雖暫無數據支持孕婦是否適合接種科興，但滅活疫苗已使用數十年，深信「孕婦打科興疫苗都係安全嘅」。他強調所有在港註冊疫苗均安全且有效，科興在免疫數據上更不較其他疫苗差，若市民不願意接種，亦可於私人市場接種其他疫苗。

至於重組疫苗好處，劉宇隆指，重組疫苗生產的抗體，遠比由雞蛋生產出來的滅活疫苗為高。此外，由於重組疫苗非以雞蛋生產，有利對雞蛋有極度嚴重過敏人士接種。他又強調，接種疫苗是防止爆發的「不二法門」，政府會繼續盡力解說各疫苗特性及安全程度，令市民安心接種。

對於長者流感疫苗接種率仍處於較低水平，劉宇隆表示，不能強迫長者接種疫苗，而近年不同組別的接種率均錄上升趨勢，形容提高接種率不能「一日就希望可以登天，咁便宜嘅事」，政府只可不斷向市民解說疫苗好處。

他又說，暑假過後學生重回校園並在相對密封空間活動或上課，致學生流感個案增加，呼籲學校保持室內空間通風，師生如有流感徵狀或不適則不應上學或帶口罩，當接種計劃展開後，盡快安排學生接種新一季流感疫苗。