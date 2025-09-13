政黨倡施政報告派電子消費券 自由黨經民聯民建聯指可設限發放 (10:42)

特首李家超下周三發表新一份《施政報告》，不同政黨促政府推刺激本港消費措施，包括考慮派發電子消費券。自由黨主席、立法會議員邵家輝建議當局派發2000元電子消費券予香港合資格居民。

他在港台節目《星期六問責》表示，不論市民或遊客的消費模式改變，加上跨境網購盛行，本地零售業遇到很大挑戰，建議派發2000元電子消費券予本港合資格居民，只能在本地實體店消費，不接受網購。他指自由黨的建議金額已考慮財政赤字，不能像之前一樣派發較高金額消費券；而此舉亦可仿傚澳門做法，需消費一定金額後才可使用消費券。他又建議當局可派發周五及六的30元電影票優惠，吸引市民在假期間留港消費。

經民聯主席、立法會議員盧偉國同意可考慮派發消費券，但應附帶特定條件，相信市民會歡迎。他又說本地餐飲零售消費模式改變，惟若有好的食肆及消遣地方，市民及遊客在盛事後都樂意前往宵夜消費。盧認為這類夜經濟食肆消遣地方不足，建議政府「拆牆鬆綁」，包括解決泊車問題。

民建聯副主、立法會議員席周浩鼎指考慮到政府目前經濟狀況，建議抽獎式的電子消費券而非全民派發，不會牽涉太龐大的金額，又能製造誘因讓市民留港消費。他指金融市場近期做好，相信市況會好轉，冀可以逐步帶動本地消費。他建議政府放寬露天食肆的規限，因露天飲食可帶旺氣氛。

