4青年涉用干擾器干擾冒險樂園遊戲機 盜取Pokémon遊戲卡被捕 (20:11)

新界南總區重案組1B隊高級督察林雅思指，警方早前接獲報案，指有人懷疑於一間本地連鎖室內遊樂場旗下的多間分店使用無線裝置干擾遊戲機，使其於未投入遊戲代幣或進行遊戲的情況下，仍能獲得獎品遊戲卡。

新界南總區刑事部聯同葵青警區人員經深入調查，發現涉案人士9月4至9日之間，在涉案連鎖室內遊樂場位於荃灣、葵涌、旺角及灣仔的6間不同分店，合共9次犯案，共偷取超過700張、約值2萬元的遊戲卡，並將其轉售圖利。調查發現，涉案團伙分工明確，有人於網上平台購入干擾裝置，然後趁室內遊樂場人流較少的時間犯案。犯案期間，有人負責將干擾器放在機台附近，令遊戲機不停吐出遊戲卡，有人在附近玩遊戲機作掩飾及「睇水」，成功盜取遊戲卡後，團夥迅速離開，再將贓物轉售，從而獲利。

據了解，涉案干擾器不只能用於Pokémon遊戲機，亦適用於其他遊戲機。干擾器於網上有售，售價20元至幾百元不等，無需實際安裝，只需將干擾器放在遊戲機入代幣的位置附近就可以干擾機器。至於被盜取的遊戲卡有價有市，視乎其稀有程度及等級，每張可售幾十至幾百元。據悉，9宗案件中，最高損失的一案涉及160張卡。據悉4名被捕人都是該遊戲玩家，經朋友介紹認識，一同參與犯案，至於報酬並非4人平分，角色較輕的有機會獲得少量遊戲卡作報酬。職員發現機台出卡量與店舖收入不成比例，揭發事件。

警方調查後，昨日（11日）至今日（12日）於葵涌、長沙灣及香港仔區內拘捕3男1女，年齡介乎16至19歲，涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」及「盜竊」。其中一男一女被捕人未成年，該4名被捕男女現正被扣留調查，他們分別報稱廚師、學生及無業。行動中，警方檢獲被捕人犯罪時身穿的衣物及犯案工具，並起回15張遊戲卡。案件由新界南總區重案組跟進。

警方重申，「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」及「盜竊」為嚴重罪行。根據第200章《刑事罪行條例》，一經定罪，「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪最高刑罰為監禁5年，而根據第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，「盜竊」罪最高刑罰為監禁十年，市民切勿以身試法。

據了解，涉案室內遊樂場為冒險樂園。記者到其中一間分店向遊戲機玩家了解，玩家指玩一局要15個代幣，而且起碼要玩兩局才會獲得一張卡，成本約35元，部分「靚卡」價值可以達逾百元，但亦有些遊戲卡不值錢。