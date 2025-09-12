明報新聞網
即時港聞

涉盜取親友信用卡網購逾10萬元貨品　一男被捕 (17:47)

31歲男子涉盜取朋友及同事的信用卡資料，於不同網購平台購買香水、保健品及護膚品，涉及總值10萬元貨品。雖然部分信用卡持有人於交易後截停付款，但由於貨品已寄出，相關平台仍蒙受損失，遂報警求助。警方調查後揭發事件，並拘捕一名男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

警方指，今年7月至8月期間接獲網上購物平台負責人報案，懷疑有人利用盜取的信用卡資料，下單購買香水、保健品及護膚品。案件涉及3個網上購物平台，共8張訂單，涉及超過200件貨品，價值共約10.3萬元。

相關平台報警求助，葵青警區重案組第二隊深入調查，發現疑犯為掩飾身份，報上不同送貨地址，並指示派貨員將貨品放置於大廈後樓梯等位置，以避開追查。警方昨日（11日）展開拘捕行動，在青衣區一住宅單位內拘捕該名31歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。行動中，警員檢獲部分涉案貨品，包括33件香水及保健品、96件護膚品，以及懷疑涉案的電腦及10部手提電話。被捕人現正被扣留調查。

初步調查顯示，有關信用卡資料懷疑來自被捕人的朋友或同事。警方正循相關方向追查，並會繼續聯絡網上購物平台及受害人，以跟進案件涉及的資料外泄源頭及規模。警方重申，根據《盜竊罪條例》第210章第17條，任何人如以欺騙手段取得財產，一經定罪，最高可被判處監禁10年。

 

相關字詞﹕以欺騙手段取得財產 網購騙案

