第四次全港性人口健康調查下周四展開　邀1800人參與體檢 (17:18)

首階段會抽出1萬家庭住戶，共2萬個15歲以上陸上非住院香港居民按受網上問卷調查。訪問內容涵蓋慢性疾病、預防疾病、營養及飲食、吸煙飲酒習慣等。邀請信將會以郵寄方式送到被選中的住戶單位，受邀市民亦可預約訪問員以家訪形式進行訪問。

衛生署會邀約完成問卷調查的1800名15至84歲人士中，安排第二階段身體檢查，隨機被抽選的受訪者被邀請簽署身體檢查同意書，並到化驗所接受身體檢查，包括身體量度、血液、尿液檢查，隨後會收到免費檢查報告和健康建議。

衛生防護中心非傳染病首席醫生沈雅賢指，整個調查會於明年年底完成，適時公布結果，她指，調查項目涵蓋廣，為了比較趨勢，問卷與對上一次調查沒有大改變。她亦表示，2020至22年的調查，問卷調查及身體檢查的回應率為7成、以及5成。

沈雅賢指，人口健康調查屬自願性質，了解港人比較忙碌，會透過宣傳希望市民了解調查重要性。她表示首階段及次階段問卷調查中，參與者獲發100元及300元超市現金券。參與身體檢查市民可以獲發報告，如身體情況發現異常會向參與者發出轉介信。

近年政府推出多項基層醫療健康計劃，沈雅賢表示詢問參與者的問題會包括患者是否有進行篩查、有否需要看醫生等，可以協助推算港人的健康狀況、以及疾病普遍率，例如對上一次調查發現8.5%參與者有糖尿病，有三分之一參與者不知道自身有相關情況。