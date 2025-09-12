明報新聞網
即時港聞

情婦涉勒索已婚男子　官裁被告表證成立 (16:46)

已婚男子因不滿情婦索要保時捷汽車而分手，女方涉向他勒索260萬元一案今（12日）於西九龍裁判法院（暫代區院）續審。男事主的私人助理Y供稱，他代表事主問被告「點樣先收手」，被告即索取200萬元。區院暫委法官徐綺薇裁定所有控罪表證成立，被告周一（15日）自辯。

被告李燕林（45歲）否認4項未獲同意下披露個人資料罪，以及兩項勒索罪，由普通話傳譯員協助。男事主X的私人助理兼司機Y今在屏風後作供。Y在2019年至2024年為X工作；Y稱，他與X於2022年6月13日到被告寓所大堂與被告見面，Y先入內問被告「點樣先收手」，被告稱要X向她支付200萬元；Y之後舉起兩隻手指向X轉達。

辯方之後盤問Y時指出，Y代表X與被告溝通時，Y對被告說，X被妻子監視，不方便與她見面；Y又說「老闆咁嘅情况都仲肯幫你，萬一畀太太知道，佢都好大鑊，我覺得佢對你有情有義」；Y確認他曾這樣說，Y又協助X ，向被告傳遞保密協議，當中有條款規定被告不得騷擾X的家人。辯方稱，被告對Y說不同意這條款，因為被告認為她沒騷擾過X的家人；Y答「有講過」。

在辯方盤問下，Y確認從YouTube下載影片的技術難度高，所以他當時請熟悉資訊科技的朋友幫忙從YouTube下載含有X與被告合照、內容批評X欺騙感情的影片，Y再截圖作證據。

辯方完成盤問後作中段陳詞，指出沒證據證明2022年9月及2023年的網上影片由被告發布，可能是有網民隨手下載片段來「惡搞」。辯方稱，被告當時已與X簽署協議、已受警方警誡，事情已了結，若她再上傳影片，就是十分愚蠢。控方則稱，下載再上載影片有技術困難，X與他人無仇無怨，認為只有被告會這樣做。徐官終裁定案件表證成立。

相關字詞﹕法庭 勒索 編輯推介

