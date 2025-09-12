涉與13歲男童發生性行為　23歲男認罪候判 (15:20)

案情指，男被告石權（案發時22歲）去年1月在港鐵九龍站附近的巴士總站，向事主X（案發時13歲）問路。X是患自閉症的中二男生，被告自稱16歲和自我介紹為Ken，兩人交換聯絡方法。

事發於去年3月20日晚上，被告約X吃飯，其後被告稱要回家晾衣，X跟隨被告返回油麻地寓所。被告問X有否自瀆和「我可以嗎？」，X均表示同意。不久被告在客廳脫褲為X口交，並在睡房要求X自瀆。被告將手指和陰莖插入X的肛門，其間無戴保險套，X感疼痛。之後兩人穿回衣服，被告帶X乘車回家。

根據案情，X回家向母親說出事件，母親報警求助。被告被捕後表示「對唔住，我做錯事，我哋係雙方同意先發生性行為，但我唔知佢未夠16歲」。警方檢取X的手機微信和聊天平台Discord對話，X當晚說「我媽媽發現了」。被告多次向X致歉，說「保證不會再見面了」、「希望能原諒」、「真的很對不起」等。