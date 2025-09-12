明報新聞網
即時港聞

《香港鐵路標準》引入內地設計標準及施工規範　率先應用於北環線及港深西部鐵路 (14:24)

路政署將制訂及更新《香港鐵路標準》，將參考包括國家在內的世界級鐵路規範，引入內地的設計標準、建築物料、裝備及施工規範，於鐵路建設善用內地施工模式、技術及資源。新標準將率先適用於目前正在推展中的北環線及港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目，日後亦會逐步推展到其他鐵路項目。

路政署今日（12日）舉行《香港鐵路標準》合作約章簽署儀式，由路政署長邱國鼎主持，國內外鐵路專家、香港建築科技研究院，港鐵公司代表等，以及相關政府部門，包括屋宇署、土拓署、渠務署等出席並簽署約章。約章3項承諾為「支持制訂及推出新版《香港鐵路標準》，並應用於鐵路項目」；「推動《香港鐵路標準》的持續優化和應用」；及「以《香港鐵路標準》為關鍵支柱，建設卓越的鐵路項目」。

邱國鼎在致辭時說，引入內地設計標準、善用內地施工模式等，有助促進本地建造業引進內地的創新機械和建築技術，亦能提升效率，縮短工期並降低成本。他期望新的《香港鐵路標準》能成為大灣區標準，更旨在成為新的世界標準之一。

路政署表示，為配合約章目標及精簡流程，署方將成立專責小組處理新鐵路項目的審批工作，亦正與相關政府部門積極協作，引入電子審批平台，實現文件提交、評論與審批的全數碼集中處理，目標將現時審批時間縮減一半。

