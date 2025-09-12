明報新聞網
即時港聞

茶果嶺村遷出限期在即　未見政府派人收地　村民料延至11月 (13:34)

百年「城中村」茶果嶺村重建在即，地政總署於村內張貼告示，指第二階段發展範圍內的人士須於9月12日之前遷出。本報記者今晨10時到茶果嶺村觀察，村內不少住戶已遷出，大門貼上「不准進入」封條，人流疏落，惟未見地政總署人員到場收地，有村民在村內平台乾曬植物及晾衣。有街坊說，尚未獲發新居鎖匙，料將留至11月。

去年7月首階段發展遷出限期，有多名地政總署人員早上到場，為遷出戶大門貼封條及收地告示。今晨與去年不同，現場未見有地政人員，德記棧士多、榮華冰室、開記冰室及茂發茶室等數家小店如常營業。

不少村民早前已遷出，部分寮屋門外貼上8月底及9月初地政總署發出「不得進入」告示。亦有少許街坊打開家門如常生活，有村民熱烈討論是否將有地政人員到場收地。

村民林太今晨趁陽光猛烈在村內平台乾曬植物，她表示未有消息地政人員今會否到場，惟近日陸續有居民遷出，有政府人員為遷出戶貼上封條。她表示自己仍未獲發新居鎖匙，料將需延後至11月搬出。

居民稱當局擬拍紀錄片

仍居於茶果嶺村的茶果嶺麒麟隊隊長羅悅屏表示，未有地政總署人員聯絡，其新居正裝修，料下月搬遷。他表示，早前承建商曾透露會先圍封村內三個鄰近出入口的公園，惟因擔心危險而擱置。他指，當局近日聯絡村民拍紀錄片，惟他認為如不作保育，相關記錄便無意義。

榮華冰室老闆歐陽偉鏡亦表示，未有政府人員就遷出聯絡，估計將延至11月。

