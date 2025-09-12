明報新聞網
即時港聞

藝術家街頭塗鴉「自由」求情指酒後「做錯事」　獲判緩刑 (13:16)

藝術工作者陳勁輝涉於2023年在商店玻璃、交通燈控制箱及路牌等畫上「金錢自由」符號塗鴉，他今（12日）於西九龍裁判法院承認4項刑事損壞罪。陳被捕後在警誡下稱，該些塗鴉代表對「財政自由」的渴望。他今求情指，案發時受情緒困擾，並在喝酒後「做錯事」。署理主任裁判官鄭念慈判處陳監禁3周，緩刑24個月。

被告陳勁輝（42歲，報稱藝術家）承認4項刑事損壞罪。陳沒法律代表，今呈上求情信並自行求情指「我之前要睇心理病，有焦慮同成日瞓唔到覺，飲酒之後做錯事」。他稱這情況令他家庭關係緊張，所以已參加心理輔導班，又做了很多事來改善。

鄭官表示，注意到陳曾在今年6月因一系列刑事損壞罪被判緩刑。控方確認，本案控罪與6月控罪發生於同一情況，只是6月時控方未知本案控罪已發生。鄭官指，陳是在同一個時段塗鴉，後來因塗鴉在不同時間被發現，所以陳才須在不同時間出庭。鄭官稱，陳因上次的案件被判緩刑，若法庭今次判處他監禁，做法就會不理想。鄭官考慮後，以監禁4.5周為量刑起點，經認罪扣減後，判處陳監禁3周、緩刑24個月。

案情指，警員於在葵涌廣場巡邏時，發現有商店的玻璃被人以粉紅色油漆畫上「自由」字樣的塗鴉，警員又在葵涌的交通燈控制箱及交通標誌牌上發現相同塗鴉。警員於沙田雙子橋巡邏時，在道路告示牌上發現黑色的「自由」字樣塗鴉。

警員調查後，於2025年6月3日拘捕陳。陳在警誡下指，葵涌廣場商店的塗鴉是他在「好耐之前畫，時間我唔記得啦」。警方在其工作室搜出畫有相同塗鴉的白色卡及廁板。陳在警誡錄影會面中說，他2023年因家庭及財政問題導致情緒困擾，喝酒後在隨機的地方塗鴉，它象徵「對財政自由的渴望」。他明白自己行為錯誤，願意負責清理。

