申訴專員公署指環保署對非法棄置建築廢物檢控率極低 (12:47)

公署引述數據指，政府近年清理的非法棄置建築廢物數量已由2017年的9000公噸下降至2022年至2024年的平均每年約1000公噸，經環保署核實的非法棄置建築廢物個案數目亦從2022年的4612宗下降38%至2024年的2841宗，反映當局工作成效值得肯定。

惟公署亦發現，即使經環保署核實的非法棄置建築廢物個案由近年的500至600宗，增至近800宗，2019年至2024年期間，環保署平均每年只提出約102宗檢控個案，即便以檢控宗數最多的2019年來計算，該年度檢控率僅3.8%。故此，申訴專員公署認為環保署的須檢視如何加強執法及蒐證效能，如以更多高科技協助蒐證工作、在高危地方如新落成屋苑、裝修中的大廈和店鋪附近，靈活調配人手巡查和突擊等。

公署引述環保署資料指，「好好斗」於2023年的服務使用率為62.5%，惟有27.8%的申請因回收機構在高峰時段的服務供不應求而被取消；稱回收機構在去年提供的收集服務比2023年增1062次，服務使用率亦升至76%，而在去年因回收機構日程已滿而取消的預約申請的百分比亦下跌至12.1%。公署指，「好好斗」服務計劃的運作規劃及資源分配未能完全配合服務使用者的實際需要，而情况在最近有顯著改善。申訴專員公署因此建議環保署適時檢視「好好斗」的服務使用率，並研究如何更善用資源，如壓縮整體個案的平均處理時間等，亦可考慮增加回收車數量及人手以應付需求上升。

申訴專員陳積志表示，希望環保署繼續加強執管、改善『好好斗』回收服務計劃的運作及服務供求情況，務求更有效打擊問題及善用資源。