男工搭棚時墮斃　僱主罰9萬分90期還　控方申覆核批被告對工人毫無保障 (13:00)

被告許佢成案發時獨資經營華昌棚廠，是48歲死者陳兆豐的僱主，案發後已沒營運棚廠。被告早前否認「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等3項傳票控罪，受審後被裁定全部3罪罪成，被判罰款9萬，獲准分90期付款，即每月付款1000元。

控方就全部控罪的判刑提出覆核，稱事主搭棚時僅依靠大廈窗邊和曬衣架固定位置，工作環境危險，惟被告只向事主提供爬山用安全帶作安全措施，「對工人毫無保障」，質疑判刑過輕，缺乏阻嚇力。控方又提及，被告2006年已就「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」有一項定罪紀錄，該傳票亦牽涉一名死者，當時法庭判被告罰款3萬；而在今次事件中，法庭再因應該傳票判罰3萬。控方指出，兩次事件相隔多年，加上被告今次並非初犯，判處同一刑罰會造成不公，認為應加重刑責。

此外，控方指出，法庭早前基於被告說法，便批准他分90期繳交罰款，認為法庭在未充分了解被告經濟狀况下頒布此命令。控方亦重申，法庭判罰時要考慮被告經濟狀况，但不代表可以讓被告輕鬆、舒適地面對判罰，「要俾一個切膚之痛」，冀法庭大幅縮短分期命令，向公眾彰顯案件嚴重性。

自行應訊的許佢成陳辭稱，現時擔任兼職司機，替警方把子彈殼運往堆填區棄置，惟每星期只能開工約一次，每次收入只有大概200元；許又指，今期罰款今天到期，向法庭申請延遲數天繳款。裁判官劉淑嫻把刑期覆核押後至10月13日裁決，待索取被告的背景被告，並批准被告下周二（16日）繳付今期罰款。