小欖簡約公屋有核心牆撑板螺絲被切割　相關工序已暫停　房屋局：嚴肅跟進 (11:43)

房屋局及建築署回覆查詢時說，高度重視並嚴肅跟進事件。建築署於8月30日的恆常主動巡查中揭發事件，涉及項目的4樓及5樓，署方駐地盤人員隨即詳細檢查。初步調查顯示，是次問題只涉及工地現場安裝撑板螺絲工序，與MiC組件或相關技術及設計並無關係。

相關撑板安裝工序已暫停，而地盤其他工程，包括外圍的車輛通道、地下管道和渠井等仍然如常進行。建築署說，已要求承建商在不影響整體工程進度下盡快修繕相關構件，亦要求承建商增加資源和人手加速日後MiC安裝工作，以及同期加快進行其他工序，預計原定完工日期將不受影響。

涉事工人已被解僱 承建商另兩個工地無類似情况

建築署表示，已要求承建商盡快提交詳細調查報告及修復方案，並承擔全部費用和責任，亦須全面檢討地盤施工程序，包括強化工人的培訓和監督。署方指，將嚴厲地在季度成績評核報告反映承建商表現，並就調查結果考慮進一步行動，包括按既定機制作出嚴厲處分。承建商已啟動應變機制，包括將違規分判商的涉事工人即時解僱及保留追究權利。

另外，建築署於9月1日起加強巡查涉事承建商，位於屯門欣寶路及柴灣常安街的另外兩個簡約公屋工地，確認該兩個項目並沒有出現類似情况，已組裝MiC組件的撑板螺絲質量均符合合約要求；其他簡約公屋項目亦沒有發現類似情况。建築署稱，會繼續加強駐地盤人員巡查監督所有簡約公屋的工程。