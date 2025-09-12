明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

小欖簡約公屋有核心牆撑板螺絲被切割　相關工序已暫停　房屋局：嚴肅跟進 (11:43)

有報章報道指，興建中的小欖簡約公屋項目，被發現在其中兩層、連接混凝土核心牆的撑板上有23個螺絲遭擅自切割。建築署已暫停該項目相關撑板安裝工序，向涉事承建商「安保-俊和聯營」發出書面警告，並嚴肅責成承建商重新安裝受影響的撑板，以及重置相關的MiC組件。建築署回覆查詢時指，現時項目建築物整體結構安全，預計原定完工日期將不受影響。

房屋局及建築署回覆查詢時說，高度重視並嚴肅跟進事件。建築署於8月30日的恆常主動巡查中揭發事件，涉及項目的4樓及5樓，署方駐地盤人員隨即詳細檢查。初步調查顯示，是次問題只涉及工地現場安裝撑板螺絲工序，與MiC組件或相關技術及設計並無關係。

相關撑板安裝工序已暫停，而地盤其他工程，包括外圍的車輛通道、地下管道和渠井等仍然如常進行。建築署說，已要求承建商在不影響整體工程進度下盡快修繕相關構件，亦要求承建商增加資源和人手加速日後MiC安裝工作，以及同期加快進行其他工序，預計原定完工日期將不受影響。

涉事工人已被解僱　承建商另兩個工地無類似情况

建築署表示，已要求承建商盡快提交詳細調查報告及修復方案，並承擔全部費用和責任，亦須全面檢討地盤施工程序，包括強化工人的培訓和監督。署方指，將嚴厲地在季度成績評核報告反映承建商表現，並就調查結果考慮進一步行動，包括按既定機制作出嚴厲處分。承建商已啟動應變機制，包括將違規分判商的涉事工人即時解僱及保留追究權利。

另外，建築署於9月1日起加強巡查涉事承建商，位於屯門欣寶路及柴灣常安街的另外兩個簡約公屋工地，確認該兩個項目並沒有出現類似情况，已組裝MiC組件的撑板螺絲質量均符合合約要求；其他簡約公屋項目亦沒有發現類似情况。建築署稱，會繼續加強駐地盤人員巡查監督所有簡約公屋的工程。

相關字詞﹕簡約公屋 編輯推介

上 / 下一篇新聞