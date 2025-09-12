吸煙與健康委員會冀盡快禁加味煙 (11:21)

張勇邦指出，加味煙特別吸引女性及年青人，因此禁加味煙須考慮多方因素，如現時存貨及煙商看法等。張勇邦又指，加熱煙會誤導年輕人覺得「吸煙唔係一個咁難受嘅事」，憂慮學生會因為覺得吸煙受歡迎而吸食加味煙。故認為未來有需要禁電子煙煙機，因煙機能成為依托咪酯、大麻及其他毒品的載體，並希望能在第二階段實施。

張勇邦認為擴大禁煙區的成效雖有待觀察，但仍屬「好好的第一步」，又指出執行上須多加考量，包括辨識禁煙範圍等。周浩鼎則認為須教育執法人員，以免在辨識禁煙範圍時起爭拗。周亦提到有意見擔心依托咪酯有機會不經不覺地透過煙機被學生吸食，希望「控煙十招」能與學校宣傳及教育相輔相成，學校須留意學生有否吸煙。

對於第二階段禁售加味煙的推行時機，周浩鼎認為政府須視乎第一階段情况，望於第一階段透過公眾教育，訓練市民的自律和自覺，亦認為政府要先諮詢立會，法案委員會交流及聆聽公眾意見後，才能決定下一階段的時機。