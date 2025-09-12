香港迪士尼慶廿周年　莫偉庭：旅遊業復興重在創造回憶及創意為先 (10:45)

莫偉庭今（12日）在本報撰文稱，香港以活力、多元和國際聯繫聞名，如今更應發揮自身獨特優勢，為旅客帶來情感共鳴、文化豐富且難以忘懷的體驗，「最珍貴的體驗，正是能夠激發喜悅、創造回憶，並燃起他們日後多次訪港的渴求。」他說，香港迪士尼「見證」以體驗為首的策略成效，在2024年創下開園以來最亮麗成績，重點聚焦提升旅客體驗、貼合他們不斷轉變的喜好，如「森林河流之旅」 與船長互動、「魔雪奇緣世界」 登場等。

莫偉庭又說，即使在經濟不明朗期間，迪士尼仍持續向團隊和旅遊產品投放資源，打造嶄新體驗，如推出「迪士尼星夢光影之旅」、日間城堡表演等，同時亦投資在員工培訓和照顧他們的身心健康，而吸收到的經驗是，非凡的體驗不僅能帶動收益，更能強化業務的韌性。

他提到《香港旅遊業發展藍圖2.0》 聚焦於盛事經濟和打造旅遊目的地品牌，屬明智之舉，稱從互惠合作中已樂見「美滿的成果」，舉例迪士尼與旅行社和航空公司合作推出捆綁式的樂園門票及演唱會門票，延長旅客留港時間；亦與香港管弦樂團和香港芭蕾舞團等合作，證明各行業聯手能為本港旅遊業帶來難忘的體驗。

莫偉庭稱，深信香港旅遊業能「重拾昔日的光芒」，更可以做得更好，「我們定能為香港旅遊業重新定位，重塑未來」。