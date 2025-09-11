明報新聞網
即時港聞

婚禮公司認無透露場地車路屬禁路　董事求情稱無預謀犯案 (18:16)

婚禮公司Heywedd涉向顧客聲稱位於元朗錦田的草地婚禮場地可供車輛直達，但無透露通往該處的車路屬不對公眾開放的渠務署維修通道，涉事婚禮公司和董事，以及3名銷售人員因而合共被控31項「就消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為」罪。公司和公司董事今（11日）共承認15罪，案件押後9月26日判刑，辯方求情時透露，該公司董事持醫學學位，有資格在英國行醫，因與同為本案被告的妻子拍攝的婚紗相獲親友讚好，經考慮下決定回港大展拳腳，強調並非「一早有預謀」犯案。

本案被告包括馬來西亞籍的鍾家杰（34歲）、陸嘉殷（35歲）、周詠彤（31歲）、董嘉韻（35歲）和OUT-FO LIMITED（商業名稱為Heywedd，下稱涉案公司）。

面對12項控罪的鍾家杰為涉案公司時任董事，案發時擔任銷售員的陸嘉殷、周詠彤、董嘉韻則各被控1項、4項、2項控罪。繼董嘉韻昨獲控方不提證供起訴，以2000元簽保守行為18個月，陸嘉殷和周詠彤今亦在相同條件下獲撤銷所有控罪，即2000元簽保守行為18個月，其間須保持行為良好，不得干犯《商品說明條例》。鍾家杰則承認3項控罪，獲撤銷9項控罪，他同時代表涉案公司承認12項傳票，鍾及公司的判刑押後，以待索取鍾的社會服務令報告，其間獲准保釋候判。

綜合鍾家杰和涉案公司的案情和控罪，案中牽涉12對新人，部分新人就婚禮支付逾10萬元，但只有一對新人獲提供部分退款的選項。鍾和涉案公司的大律師求情時透露，被告持醫學學位，有資格在英國行醫，他2016年在英國跟本案次被告陸嘉殷共諧連理，兩人拍攝的婚紗相獲親友讚好，因此考慮從事有關行業，及後回港大展拳腳。

針對案情，辯方指出，被告起初承租涉案婚禮場地時，獲告知可駕車輛直達該地點，後來才知悉情况或非如此，強調被告並非「立心、有預謀」犯案，同時承認被告可「做多少少功夫」，向渠務署查詢有關道路的情况。辯方重申，希望法庭考慮判被告非即時監禁。

